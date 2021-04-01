Південна Корея та КНДР хочуть спільно провести літні Олімпійські ігри у 2032 році. Уряд Південної Кореї відправив відповідну пропозицію Міжнародному олімпійському комітету (МОК).

Досягнення глобального миру завдяки спорту

У четвер, 1 квітня, столичний уряд Сеула заявив, що повідомив МОК про свою заявку на спільне проведення літніх Олімпійських ігор 2032 року з Пхеньяном, столицею Північної Кореї.

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Разом з тим, у МОК називають австралійське місто Брісбен фаворитом у боротьбі за право прийняти Олімпійські ігри у 2032 році.

Тому Південна Корея попросила МОК не поспішати з рішенням. Зокрема, Сеул попросив МОК продовжити переговори з містами-конкурентами Брісбена.

Президент Південної Кореї Мун Чже Ін і лідер Північної Кореї Кім Чен Ин у 2018 році домовилися про співпрацю для спільного проведення Олімпійських ігор 2032 року.

У пропозиції Південної Кореї про спільне проведення Олімпійських ігор із Пхеньяном говориться про досягнення глобального миру завдяки спорту.

Також Південна Корея заявляє, що спільне проведення Ігор-2032 дозволить зменшити шкоду довкіллю