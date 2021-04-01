Південна Корея запропонувала провести Олімпійські ігри разом з КНДР
Південна Корея та КНДР хочуть спільно провести літні Олімпійські ігри у 2032 році. Уряд Південної Кореї відправив відповідну пропозицію Міжнародному олімпійському комітету (МОК).
Джерело:Yonhap
Досягнення глобального миру завдяки спорту
У четвер, 1 квітня, столичний уряд Сеула заявив, що повідомив МОК про свою заявку на спільне проведення літніх Олімпійських ігор 2032 року з Пхеньяном, столицею Північної Кореї.
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Разом з тим, у МОК називають австралійське місто Брісбен фаворитом у боротьбі за право прийняти Олімпійські ігри у 2032 році.
Тому Південна Корея попросила МОК не поспішати з рішенням. Зокрема, Сеул попросив МОК продовжити переговори з містами-конкурентами Брісбена.
У пропозиції Південної Кореї про спільне проведення Олімпійських ігор із Пхеньяном говориться про досягнення глобального миру завдяки спорту.
Також Південна Корея заявляє, що спільне проведення Ігор-2032 дозволить зменшити шкоду довкіллю
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