Шахтар не переміг Інтер, росіянка у збірній України: головні новини спорту 28 вересня
Джерело:24 канал
Донецький Шахтар поділив очки з Інтером у Лізі чемпіонів, а склад збірної України з біатлону поповнися росіянкою. Огляд головних новин спорту за 28 вересня читайте у нашому дайджесті.
Шахтар та Інтер знову зіграли внічию
Шахтар та Інтер зустрілися у 2 турі групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2021/2022. Поєдинок у Києві завершився третьою поспіль нічиєю між командами. При чому у всіх трьох матчах команди не забивали голів.
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Цього разу більш близькими до перемоги були футболісти українського клубу. Шахтар в цілому контролював хід гри та мав декілька нагод для одного – двох голів.
Також небезпечні моменти були й в Інтера, проте команда Сімоне Індзагі активізувалася під завісу поєдинку. У підсумку на табло залишилися горіти нулі.
Наступні два матчі у Лізі чемпіонів Шахтар зіграє проти мадридського Реала, коли Інтер перевірятиме на міцність Шериф Юрія Вернидуба.
Росіянка у збірній України
Російська біатлоністка Дар'я Сідорова переходить у збірну України. Президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак розповів, що Сідорова повинна отримати українське громадянство.
Глава федерації очікує, що вже в грудні Сідорова виступить за Україну на Універсіаді.
Ми зараз чекаємо на указ президента щодо її громадянства. Як тільки буде указ, і вона отримає паспорт, вона вступить до Київського державного університету і, сподіваюсь, буде виступати на Універсіаді в грудні цього року,
– заявив Бринзак.
Він також сподівається, що через рік Сідорова зможе готуватися до Олімпійських ігор-2026.
"Поступово буде адаптуватись в Україні, буде старатись потрапити в команду вже наступного року для підготовки в новому олімпійському циклі", – зазначив Бринзак.
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Глава ФБУ вважає, що Сідорова – "хороша та молода спортсменка з потенціалом". Бринзак впевнений, що росіянка допоможе українській команді.
Бринзак розповів, що Сідорова тренується разом з командою "Б". Очікується, що участь Універсіаді буде єдиним стартом Сідорової за Україну у сезоні-2021/2022.
Зінченко не допоможе збірній України
Олександр Петраков не зможе розраховувати на Олександра Зінченка у жовтневих матчах відбору чемпіонату світу-2022. Футболіст Манчестер Сіті отримав травму.
Лікарі англійського клубу діагностували у Зінченка надрив литкового м’яза в українця.
До речі Матч Львів – Дніпро-1 перенесли через збірну України
Травму футболіст отримав у першому матчі групи Ліги чемпіонів проти Лейпцига. Гравець вже пропустив три матчі МанСіті в Англії.
Тренерський штаб на чолі з Олександром Петраковим вже змінив ротації у складі. Із резервного списку в основний був переведений центральний півзахисник Дніпра-1 Олександр Піхальонок. Для нього це дебютний виклик у збірну України.
Усик провів пресконференцію в Україні
Непереможний Олександр Усик прилетів в Україну після перемоги над Ентоні Джошуа. Український чемпіон світу у важкій вазі поспілкувався із журналістами.
- Усик прокоментував свій гонорар за бій з Ентоні Джошуа. Він відмовився називати точну суму, але зізнався, що очікував значно більше.
- Олександр заявив, що дуже хотів би поїхати у Крим з чемпіонськими титулами WBO, WBA, IBF, IBO.
- Усик назвав звитягу над Ентоні Джошуа перемогою кожного українця та великим успіхом для країни.
- Боксер прокоментував реванш з Джошуа. Усик заявив, що вдруге поб'є "Антоху".
- Усик переконаний, що критика спортсменів за фото з російськими візаві – це звичайний хайп. Тих, хто вдається до такої критики, він вважає "трошки хворими".