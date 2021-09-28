Шахтар – Інтер 0:0

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Обидві команди невдало стартували на груповому етапі Ліги чемпіонів. Інтер зазнав непотрібної домашньої поразки від Реала (0:1). Шахтар взагалі сенсаційно програв Шерифу на виїзді (0:2).

До старту групового етапу очікувалося, що Шахтар та Інтер поведуть боротьбу за друге місце в групі. Тому в очному протистоянні обом командам слід було брати максимум очок.

Слід нагадати, що в минулому сезоні Шахтар та Інтер також зустрічалися на груповому етапі Ліги чемпіонів і двічі зіграли внічию.

Гра на рівних

Перший тайм минув за відносної рівності на футбольному полі. Інтер наче домінував, проте Шахтар намагався відібрати ініціативу. Все нагадувало бій Усик – Джошуа.

Перший і доволі гострий момент у грі виник біля воріт міланців. На 5 хвилині Манор Соломон продерся майже до штрафного суперників, які вирішили не зустрічатися гравця, і наважився на потужний удар низом. М'яч просвистів біля стійки.

Через декілька хвилин Шахтар втратив наконечника своїх атак. Відкриття Євро-2020 Думфріс невдало впав на Траоре, якого забрали на кареті швидкої допомогти – жахлива травма. Нападника замінив номінальний вінгер Тете.

Свій перший момент Інтер мав на 15 хвилині. Чемпіон Європи Барелла, як і Соломон, без опору зумів завдати удару здалеку. Пятов тільки поглядом супроводжував м'яч, який влетів у поперечину.

У середині тайму команди обмінялися гострими випадами. Спершу Лаутаро Мартінес, хоч і з офсайда, але завдав гострого обвідного удару з меж штрафного. Донеччани відповіли підступним ударом Педрінью з-за меж штрафного, проте бразилець не влучив у ворота.

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На 34 хвилині вбивчу нагоду змарнував майбутній суперник збірної України Едін Джеко. Після подачі кутового м'яч відлетів до боснійця, який був на дальній стійці. Джеко встиг пробити, але значно вище воріт.

Безликий Інтер і нефартовий Шахтар

Відразу після перерви Шахтар створив надзвичайно небезпечний момент. "Гірники" класно розвернули атаку: Тете у штрафному знайшов Додо, який прострілив на Педрінью. Бразилець відправив м'яч у напрямку порожніх воріт, але в останній момент Шкріняр заблокував його удар.

Як стало зрозуміло згодом, цим моментом Шахтар задав стиль гри в другому таймі. "Гірники" домінували на полі, коли Інтер мучився і хаотично виходив з оборони.

По перерві міланці тривалий час нічого не могли створити попереду, поки на 65 хвилині Шахтар ледь не наварив. Пятов невдало вибив м'яч, не знайшовши ідей для продовження атаки, й Інтер перехопив м'яч. За якусь мить Мартінес пробивав з меж штрафного, але знову не влучив.

Шахтар відразу відповів моментом у Додо. Бразильський оборонець опинився на вістрі атаки й завдав удару з-за меж штрафного, проте вище воріт.

Інтер міг вирвати нелогічну перемогу на 86 хвилині. Свіжий Корреа вийшов на ударну позицію і пробив здалеку. М'яч закручувався під дальню стійку, проте Пятов здійснив героїчний порятунок.

Відразу після цього моменту Інтер виконав подачу з кута поля. Де Врей виграв верхову дуель та ударом головою спрямував м'яч у ворота. На заваді голу знову став Пятов!

У підсумку команди знову зіграли внічию без забитих голів. Для кого набраний бал стане в нагоді – покажуть наступні 4 тури Ліги чемпіонів. Та друга гра між командами відбудеться вже на полі Інтера, де Шахтарю буде значно важче.