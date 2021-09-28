Спортивний медик Дмитро Бабелюк припустив, що в Ласіни Траоре після зіткнення можуть бути пошкоджені передня хрестоподібна зв'язка, медіальний меніск і медіальна коллатеральна зв'язка.

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Медика насторожив вигляд коліна після зіткнення. Мовляв, у Траоре або вивих колінної чашечки під натиском ваги, або авульсивний перелом в ділянці колінного суглобу.

Так чи інакше – сезон для Ласіни закінчено. Операція і тривала реабілітація попереду. Найшвидше – це 6 – 7 місяців,

– припускає Дмитро Бабелюк.



Момент травми Ласіни Траоре / Фото FaroSports

Кар'єра Траоре в Шахтарі: