Усик не розкрив суму гонорару за бій з Джошуа

Український боксер знищив Ентоні Джошуа на очах його рідних британських уболівальників. Олександр Усик взяв участь у пресконференції після поєдинку, яка відбулась вже в Україні.

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Усик не взявся говорити за гонорар, який отримає після поєдинку з Ентоні. Українець взагалі не розуміє, чому усіх завжди цікавлять лише гроші. За його словами, у підсумку вони закінчаться, а в усіх на вустах гроші. Олександр не думав, скільки заробить за цей двобій.

За кількість грошей я нічого не можу сказати. Хотілося б просто набагато більше, але не можу сказати, щоб не обдурити. Я потихеньку витрачав, не чекав повернення. Мої хлопці бачать, що це все не заради "Бенджамінів" або рідненьких гривень. Моя справа – це "доза", це ендорфін. Коли у тебе кров вже тече, а ти хочеш ще. Не думайте про "бабки",

– заявив український боксер.

"Хочу поїхати в Крим, щоб побачити сім'ю"

Також Усик відповів на запитання про рідний Крим. Нагадаємо, що Олександр народився у Сімферополі. Боксер вже не може дочекатись, щоб знову потримати у руках нові чемпіонські титули. Із ними Усик хотів би відвідати Крим, де живе його родина. Олександр хоче піти у рідний зал, де Олександр із хлопчика став справжнім чоловіком.

Я вже почав святкувати, взагалі треба ще потренуватися. Хочу поїхати в Крим, побачити сім'ю, зайти в свій зал, показати тренеру пояса, подякувати йому за те, що прийняв мене, навчив боксувати, міркувати, прощати перед тим, як бити. Зробив з хлопчиська чоловіка. Не знаю, коли поїду, потрібно дочекатися пояса,

– зізнався Усик.

На пресконференції Усик зазначив, що його перемога над Ентоні, це не лише успіх команди, а цілої України.

Відзначимо, що Усик на ринг вийшов у стильному костюмі, а на його рукавичках та боксерках були патріотичні елементи. На правій руці було написано "Сімферополь", а на лівій – "Україна". Ось так Усик на увесь світ заявив, що окупований Сімферополь – це Україна.