Під час пресконференції в боксера запитали, що він думає про таку критику на адресу українських спортсменів. Він натомість уточнив, чи це його критикували.
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Усик про тих, хто критикує за фото з росіянами
Почувши негативну відповідь, Олександр Усик заявив, що це все – хайп. Мовляв, люди зараз заражені хайпом і хочуть, щоб про них говорили, щоб про них чули.
"Я просто розумію, про що ви говорите, і не хочу рекламувати жодним чином цих людей", – підкреслив чемпіон світу.
Після цього він перейшов на українську, хоча раніше говорив виключно російською. "Ну трошки хворі. Ну що тут зробити?" – сказав Усик українською.
Скандали через фото з росіянами:
- Гучним нещодавним таким скандалом є історія з українською легкоатлеткою Ярославою Магучіх. Спортсменка потрапила в скандал після обіймів для фото з росіянкою Марією Ласіцкене на Олімпійських іграх.
- Після тривалих дискусій на тему, чи "спорт поза політикою", скандал не закінчився. Вже на фіналі Діамантової ліги обидві спортсменки знову з'явилися разом на фото.