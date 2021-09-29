Шахтар та Інтер знову зіграли внічию

Шахтар та Інтер зустрілися у 2 турі групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2021/2022. Поєдинок у Києві завершився третьою поспіль нічиєю між командами. При чому у всіх трьох матчах команди не забивали голів.

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Цього разу більш близькими до перемоги були футболісти українського клубу. Шахтар в цілому контролював хід гри та мав декілька нагод для одного – двох голів.

Також небезпечні моменти були й в Інтера, проте команда Сімоне Індзагі активізувалася під завісу поєдинку. У підсумку на табло залишилися горіти нулі.

Наступні два матчі у Лізі чемпіонів Шахтар зіграє проти мадридського Реала, коли Інтер перевірятиме на міцність Шериф Юрія Вернидуба.

Росіянка у збірній України

Російська біатлоністка Дар'я Сідорова переходить у збірну України. Президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак розповів, що Сідорова повинна отримати українське громадянство.

Глава федерації очікує, що вже в грудні Сідорова виступить за Україну на Універсіаді.

Ми зараз чекаємо на указ президента щодо її громадянства. Як тільки буде указ, і вона отримає паспорт, вона вступить до Київського державного університету і, сподіваюсь, буде виступати на Універсіаді в грудні цього року,

– заявив Бринзак.

Він також сподівається, що через рік Сідорова зможе готуватися до Олімпійських ігор-2026.

"Поступово буде адаптуватись в Україні, буде старатись потрапити в команду вже наступного року для підготовки в новому олімпійському циклі", – зазначив Бринзак.

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Глава ФБУ вважає, що Сідорова – "хороша та молода спортсменка з потенціалом". Бринзак впевнений, що росіянка допоможе українській команді.

Бринзак розповів, що Сідорова тренується разом з командою "Б". Очікується, що участь Універсіаді буде єдиним стартом Сідорової за Україну у сезоні-2021/2022.

Зінченко не допоможе збірній України

Олександр Петраков не зможе розраховувати на Олександра Зінченка у жовтневих матчах відбору чемпіонату світу-2022. Футболіст Манчестер Сіті отримав травму.

Лікарі англійського клубу діагностували у Зінченка надрив литкового м’яза в українця.

До речі Матч Львів – Дніпро-1 перенесли через збірну України

Травму футболіст отримав у першому матчі групи Ліги чемпіонів проти Лейпцига. Гравець вже пропустив три матчі МанСіті в Англії.

Тренерський штаб на чолі з Олександром Петраковим вже змінив ротації у складі. Із резервного списку в основний був переведений центральний півзахисник Дніпра-1 Олександр Піхальонок. Для нього це дебютний виклик у збірну України.

Усик провів пресконференцію в Україні

Непереможний Олександр Усик прилетів в Україну після перемоги над Ентоні Джошуа. Український чемпіон світу у важкій вазі поспілкувався із журналістами.