Шахтер и Интер снова сыграли вничью
Шахтер и Интер встретились во 2 туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022. поединок в Киеве завершился третьей подряд ничьей между командами. Причем во всех трех матчах команды не забивали голов.
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На этот раз более близкими к победе были футболисты украинского клуба. Шахтер в целом контролировал ход игры и имел несколько возможностей для одного-двух голов.
Также опасные моменты были и у Интера, однако команда Симоне Индзаги активизировалась под занавес поединка. В итоге на табло остались гореть нули.
Следующие два матча в Лиге чемпионов Шахтер сыграет против мадридского Реала, когда Интер будет проверять на прочность Шериф Юрия Вернидуба.
Россиянка в сборной Украины
Российская биатлонистка Дарья Сидорова переходит в сборную Украины. Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак рассказал, что Сидорова должна получить украинское гражданство.
Глава Федерации ожидает, что уже в декабре Сидорова выступит за Украину на Универсиаде.
Мы сейчас ждем указ президента о ее гражданства. Как только будет указ, и она получит паспорт, она поступит в Киевский государственный университет и, надеюсь, будет выступать на Универсиаде в декабре этого года,
– заявил Брынзак.
Он также надеется, что через год Сидорова сможет готовиться к Олимпийским играм-2026.
"Постепенно будет адаптироваться в Украине, будет стараться попасть в команду уже в следующем году для подготовки в новом олимпийском цикле", – отметил Брынзак.
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Глава ФБУ считает, что Сидорова – "хорошая и молодая спортсменка с потенциалом". Брынзак уверен, что россиянка поможет украинской команде.
Брынзак рассказал, что Сидорова тренируется вместе с командой "Б". Ожидается, что участие Универсиаде будет единственным стартом Сидоровой за Украину в сезоне-2021/2022.
Зинченко не поможет сборной Украины
Александр Петраков не сможет рассчитывать на Александра Зинченко в октябрьских матчах отбора чемпионата мира-2022. Футболист Манчестер Сити получил травму.
Врачи английского клуба диагностировали у Зинченко надрыв икроножной мышцы.
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Травму футболист получил в первом матче группы Лиги чемпионов против Лейпцига. Игрок уже пропустил три матча МанСити в Англии.
Тренерский штаб во главе с Александром Петраковым уже сменил ротации в составе. Из резервного списка в основной был переведен центральный полузащитник Днепра-1 Александр Пихаленок. Для него это дебютный вызов в сборную Украины.
Усик провел пресс-конференцию в Украине
Непобедимый Александр Усик прилетел в Украину после победы над Энтони Джошуа. Украинский чемпион мира в тяжелом весе пообщался с журналистами.
- Усик прокомментировал свой гонорар за бой с Энтони Джошуа. Он отказался называть точную сумму, но признался, что ожидал значительно больше.
- Александр заявил, что очень хотел бы поехать в Крым с чемпионскими титулами WBO, WBA, IBF, IBO.
- Усик назвал победу над Энтони Джошуа победой каждого украинца и большим успехом для страны.
- Боксер прокомментировал реванш с Джошуа. Усик заявил, что во второй раз побьет "Антоху".
- Усик убежден, что критика спортсменов за фото с российскими визави – это обычный хайп. Тех, кто прибегает к такой критике, он считает "немножко больными".