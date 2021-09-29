Шахтер и Интер снова сыграли вничью

Шахтер и Интер встретились во 2 туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022. поединок в Киеве завершился третьей подряд ничьей между командами. Причем во всех трех матчах команды не забивали голов.

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На этот раз более близкими к победе были футболисты украинского клуба. Шахтер в целом контролировал ход игры и имел несколько возможностей для одного-двух голов.

Также опасные моменты были и у Интера, однако команда Симоне Индзаги активизировалась под занавес поединка. В итоге на табло остались гореть нули.

Следующие два матча в Лиге чемпионов Шахтер сыграет против мадридского Реала, когда Интер будет проверять на прочность Шериф Юрия Вернидуба.

Россиянка в сборной Украины

Российская биатлонистка Дарья Сидорова переходит в сборную Украины. Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак рассказал, что Сидорова должна получить украинское гражданство.

Глава Федерации ожидает, что уже в декабре Сидорова выступит за Украину на Универсиаде.

Мы сейчас ждем указ президента о ее гражданства. Как только будет указ, и она получит паспорт, она поступит в Киевский государственный университет и, надеюсь, будет выступать на Универсиаде в декабре этого года,

– заявил Брынзак.

Он также надеется, что через год Сидорова сможет готовиться к Олимпийским играм-2026.

"Постепенно будет адаптироваться в Украине, будет стараться попасть в команду уже в следующем году для подготовки в новом олимпийском цикле", – отметил Брынзак.

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Глава ФБУ считает, что Сидорова – "хорошая и молодая спортсменка с потенциалом". Брынзак уверен, что россиянка поможет украинской команде.

Брынзак рассказал, что Сидорова тренируется вместе с командой "Б". Ожидается, что участие Универсиаде будет единственным стартом Сидоровой за Украину в сезоне-2021/2022.

Зинченко не поможет сборной Украины

Александр Петраков не сможет рассчитывать на Александра Зинченко в октябрьских матчах отбора чемпионата мира-2022. Футболист Манчестер Сити получил травму.

Врачи английского клуба диагностировали у Зинченко надрыв икроножной мышцы.

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Травму футболист получил в первом матче группы Лиги чемпионов против Лейпцига. Игрок уже пропустил три матча МанСити в Англии.

Тренерский штаб во главе с Александром Петраковым уже сменил ротации в составе. Из резервного списка в основной был переведен центральный полузащитник Днепра-1 Александр Пихаленок. Для него это дебютный вызов в сборную Украины.

Усик провел пресс-конференцию в Украине

Непобедимый Александр Усик прилетел в Украину после победы над Энтони Джошуа. Украинский чемпион мира в тяжелом весе пообщался с журналистами.