Матч Львова вдруге перенесли через збірну

Зустріч чемпіонату України перенесли зі Львова у Тернопіль через підготовку збірної України до матчів відбору ЧС-2022.

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Збірна України 9 жовтня зіграє на виїзді з Фінляндією, а 12-го прийме на "Арені Львів" Боснію і Герцеговину. Збір національної команди стартує 4 жовтня.

Матч Львів – Дніпро-1 відбудеться 2 жовтня на стадіоні імені Романа Шухевича. Початок – о 17.00.

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