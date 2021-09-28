Матч Львова вдруге перенесли через збірну
Зустріч чемпіонату України перенесли зі Львова у Тернопіль через підготовку збірної України до матчів відбору ЧС-2022.
Це важливо Зінченко офіційно пропустить матчі збірної України у жовтні
Збірна України 9 жовтня зіграє на виїзді з Фінляндією, а 12-го прийме на "Арені Львів" Боснію і Герцеговину. Збір національної команди стартує 4 жовтня.
Матч Львів – Дніпро-1 відбудеться 2 жовтня на стадіоні імені Романа Шухевича. Початок – о 17.00.
Через збірну України клубам заборонили грати на "Арені Львів"
- У березні збірна України мала зіграти два матчі відбору на чемпіонат світу-2022 у Львові. Та через карантин матчі проти Фінляндії та Казахстану перенесли у Київ.
- Перед матчами збірної Рух та Львів попросили не грати на "Арені Львів" протягом трьох тижнів. У підсумку Рух приймав Десну на стадіоні СКІФ, який не відповідає регламенту.
- Також було перенесено на іншу дату поєдинок Львів – Рух, а поєдинок Львів – Шахтар взагалі відбувся у Харкові.