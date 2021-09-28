До слова, раніше промоутер українського боксера Олександр Красюк підтвердив, що за бій з британцем Олександр Усик отримає найбільший гонорар у своїй кар'єрі.

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Замалий гонорар

Хоча Олександр Усик і не назвав точної суми свого гонорару, але зізнався, що хотів би отримати більше.

Щодо кількості грошей я ще не можу вам сказати. Те, що в інтернеті пишуть, те, що заявляють знавці – це... Не можу вам ще сказати суму, щоб не обдурити. Хотілося б більше, так. Значно більше,

– заявив боксер.

Гроші – не головне

Крім того, суперважковаговик спробував пояснити, що обговорення фінансових питань – не те, що цікавить його передовсім.

"Чому людей так хвилюють гроші? Гроші-гроші-гроші-гроші... Чому не поведінка людини, її мізки? Чому світ настільки збожеволів? Гроші закінчаться – це все тимчасовий фактор. Єдине, що залишиться з вами, коли ви віддасте Богу душу – це ваші вчинки", – резюмував Олександр Усик.

Що ще відомо про гонорар Усика