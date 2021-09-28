До слова, раніше промоутер українського боксера Олександр Красюк підтвердив, що за бій з британцем Олександр Усик отримає найбільший гонорар у своїй кар'єрі.
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Замалий гонорар
Хоча Олександр Усик і не назвав точної суми свого гонорару, але зізнався, що хотів би отримати більше.
Щодо кількості грошей я ще не можу вам сказати. Те, що в інтернеті пишуть, те, що заявляють знавці – це... Не можу вам ще сказати суму, щоб не обдурити. Хотілося б більше, так. Значно більше,
– заявив боксер.
Гроші – не головне
Крім того, суперважковаговик спробував пояснити, що обговорення фінансових питань – не те, що цікавить його передовсім.
"Чому людей так хвилюють гроші? Гроші-гроші-гроші-гроші... Чому не поведінка людини, її мізки? Чому світ настільки збожеволів? Гроші закінчаться – це все тимчасовий фактор. Єдине, що залишиться з вами, коли ви віддасте Богу душу – це ваші вчинки", – резюмував Олександр Усик.
Що ще відомо про гонорар Усика
- Раніше в ЗМІ з'явилась інформація, що за бій з Ентоні Джошуа Олександр Усик заробить 5 мільйонів фунтів стерлінгів, що становить понад 180 мільйонів гривень. Втім, промоутер боксера запевнив, що ЗМІ "стріляють у молоко".
- Згодом Олександр Красюк також запевнив, що гонорар стане найбільшим у кар'єрі боксера, але потім додав: найбільші гонорари в Усика ще попереду.
- Водночас британські ЗМІ повідомляли, що Ентоні Джошуа за цей бій очікував гонорар на неймовірну суму близько 15 мільйонів фунтів стерлінгів.