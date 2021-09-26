Усик – чемпіон, голи Маліновського та Яремчука: головні новини спорту 25 вересня

Олександр Усик переміг Ентоні Джошуа та став чемпіоном світу з боксу у важкій вазі. Маліновський забив за Аталанту, а Яремчук відзначився дублем за Бенфіку. такими були головні новини спорту в суботу, 25 вересня

Усик – чемпіон

Українець Олександр Усик та британець Ентоні Джошуа у ніч з 25 на 26 вересня провели бій за титули чемпіона світу WBA, WBO, IBF, IBO у важкій вазі. Сенсаційну перемогу здобув Усик і став чемпіоном світу.

Голи Маліновського та Яремчука

Руслан Маліновський вийшов у старті Аталанти на матч проти Інтера. І забив гол в першому таймі. А також після його удару відзначився Толой. У другому таймі півзахисник ударом зі штрафного влучив у штангу.

Сам матч закінчився внічию 2:2. В кінцівці зустрічі Інтер не забив пенальті, а арбітр скасував гол Аталанти після перегляду VAR.

Яремчук відзначився дублем за Бенфіку у матчі проти Гімарайшн. Обидва голи дещо схожі, і принесли перемогу "орлам".

Перемоги Олександрії, Шахтаря та Динамо

Лідери УПЛ черговому турі здобули перемоги

Олександрія вирвала вольову перемогу у матчі проти Маріуполя наприкінці зустрічі. За "азовців" забив новачок команди.

Шахтар резервним складом зумів розгромити Верес.

Динамо без проблем здолало Рух на виїзді.

Зливи на гран-прі Росії, поул Норріса

Через зливи в Сочі (поруч з містом навіть зафіксували смерч), організатори гран-прі Росії вирішили не проводити гонку Формули-2. А в Формулі-1 поул-позишн неочікувано завоював Лондо Норріс.

Провал МЮ, перемога МанСіті, лідерство Ліверпуля

Манчестер Юнайтед вдома програв Астон Віллі. Гості забили наприкінці зустрічі, а в компенсований арбітром час "Червоні дияволи" заробили право на пенальті. Але Фернандеш змарнував нагоду.

Челсі вдома поступився Манчестер Сіті. Єдиний гол в другому таймі забив Жезус.

Брентфорд та Ліверпуль влаштували гольову перестрілку 3:3. Зароблене очко в цьому матчі та поразки конкурентів дозволило "Мерсисайдцям" вийти на перше місце в турнірній таблиці.

Потіснити їх всіх з першого місця може Брайтон, якщо 27 вересня переможе Крістал Пелас.