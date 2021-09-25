Челсі – МанСіті 0:1

Гол: Жезус, 53

Челсі в цьому сезоні ще не програвав – до матчу проти Манчестер Сіті. В АПЛ команди лише одного разу зіграла внічию з Ліверпулем, тож була на вершині турнірної таблиці. Серія без поразок розпочалася з матчу проти Манчестер сіті у фіналі Ліги чемпіонів – тоді "аристократи" мінімально перемогли 1:0.

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Натомість МанСіті сезон розпочали з поразок – спочатку в матчі за Суперкубок Англії проти Лестера, а згодом і в першому турі Тоттенхему.

На цей матч обидва тренери виставили найсильніші склади. Правда в грі не зміг взяти участь українець Олександр Зінченко – він ще відновлюється після травми. Тож на лівому фланзі оборони його замінив Канселу. І саме він став співавтором єдиного голу в цьому матчі, який і приніс перемогу "містянам".

У другому таймі гості отримали право на кутовий, який вирішили розіграти. М'яч потрапив до Канселу, який фінтом "прибрав" Вернера, після чого пробив. Однак м'яч застряг в частоколі ніг гравців у штрафному майданчику. Його підхопив Жезус, який наважився пробити. З незначним рикошетом від ноги Жоржиньо м'яч влетів у ворота Челсі.

Загалом в цьому матчі гості виглядали значно краще, і мали декілька нагод забити і другий гол. Чудовий удар вдався Грілішу, але не менш чудовий сейв зробив Менді – кінчиками пальців перевів м'яч на кутовий. Лічених сантиметрів забракло і Ляпорту – після подачі зі штрафного він зумів пробити, виставивши ногу.

Челсі теж вдалося відправити м'яч у ворота суперника, але арбітр його не зарахував – офсайд під час атаки.

МанСіті перемагає та зрівнюється з Челсі за набраними очками. Зважаючи, що Манчестер Юнайтед у паралельній грі сенсаційно програв Астон Віллі, то одразу чотири команди набрали по 13 очок. Правда Ліверпуль свій матч ще не зіграв. Хоча на перше місце може вийти і Брайтон – в команди 12 очок і теж ще матч попереду.