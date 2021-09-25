Яремчук забив на 30-й та 41-й хвилині. У першому випадку передачу на хід Яремчуку віддав Вертонген. Форварду ж залишалося пробити повз голкіпера – Яремчук перекинув воротаря, який вийшов на перехоплення.

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У другому голі йому асистував Рафа. Правда цього разу захисник намагався вибити м'яч з під ноги Яремчука. І йому це майже вдалося. Правда українець підхопив м'яч майже на лінії поля та з гострого кута пробив по воротах. Попри те, що на лінії воріт стояв суперник, м'яч таки від нього та від штанги залетів у ворота.

Ці голи стали третіми та четвертими для Яремчука в чемпіонаті Португалії.

Вже у середу, 29 вересня, Бенфіка на власному полі зіграє проти Барселони в Лізі чемпіонів.