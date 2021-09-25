Рух – Динамо 0:2

Голи: Циганков, 28 (пен), Гармаш, 38

Динамо цей матч провело за схожою схемою, що і Шахтар декількома годинами до цього – вдався до ротації, пам'ятаючи про гру Ліги чемпіонів невдовзі. Тож Ілля Забарний, Сергій Сидорчук та Микола Шапаренко розпочали матч в запасі, а Буяльський пропускав гру через дискваліфікацію. Через дискваліфікацію за Рух не зміг зіграти Валерій Федорчук, який за матчем спостерігав з трибун.

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Перша половина першого тайму мало чим запам'яталася. Господарі поля навіть не намагалися атакувати суперників. В Динамо теж не дуже добре проходили атаки. Допомоголо киянам призначення пенальті – Мартинюк збив Гармаша у штрафному майданчику, і арбітр призначив пенальті. Циганков пробив низом праворуч від себе, у той час як Паньків стрибнув в іншу сторону.

За десять хвилин рахунок на табло був 0:2. Кендзьора швидко розіграв стандарт з центру поля, запустивши по флангу Тимчика. Захисник прострелив. Циганков пропустив м'яч поміж ніг, а Гармаш в дотик відправив його у ворота Руху.

Така перевага в рахунку дещо заспокоїла Динамо. Тож вони і надалі намагалися контролювати гру та берегти сили на матч Ліги чемпіонів. Гравці Руху ж нічого не могли створити в атаці.

Дещо змінилася гра в другому таймі після замін. В Динамо старався Вітіньо, який як і створював моменти, так їх і марнував. Рухівці ж відзначилися лише дальніми ударами, які були повз ворота (за матч вони не завдали жодного удару в площину воріт).

Матч так і закінчився з рахунком 0:2. Динамо перемагає і готується до матчу проти Баварії в середу, 29 вересня. Рух же і надалі залишається всередині турнірної таблиці, посідаючи дев'яте місце.

Відеоогляд матчу Рух – Динамо