Усик – чемпион

Украинец Александр Усик и британец Энтони Джошуа в ночь с 25 на 26 сентября провели бой за титулы чемпиона мира WBA, WBO, IBF, IBO в тяжелом весе. Сенсационную победу одержал Усик и стал чемпионом мира.

Голы Малиновского и Яремчука

Руслан Малиновский вышел в старте Аталанты на матч против Интера. И забил гол в первом тайме. А также после его удара отличился Толой. Во втором тайме полузащитник ударом со штрафного попал в штангу.

Сам матч закончился вничью 2:2. В концовке встречи Интер не забил пенальти, а арбитр отменил гол Аталанты после просмотра VAR.

Яремчук отметился дублем за Бенфику в матче против Гимарайнш. Оба гола несколько похожи, и принесли победу "орлам".

Победы Александрии, Шахтера и Динамо

Лидеры УПЛ в очередном туре одержали победы.

Александрия вырвала волевую победу в матче против Мариуполя в конце встречи. За "азовцев" забил новичок команды.

Шахтер резервным составом сумел разгромить Верес.

Динамо без проблем преодолело Рух на выезде.

Ливни на гран-при России, поул Норриса

Из-за ливней в Сочи (рядом с городом даже зафиксировали смерч), организаторы гран-при России решили не проводить гонку Формулы-2. А в Формуле-1 поул-позишн неожиданно завоевал Ландо Норрис.

Провал МЮ, победа МанСити, лидерство Ливерпуля

Манчестер Юнайтед дома проиграл Астон Вилле. Гости забили в конце встречи, а в компенсированное арбитром время "красные дьяволы" заработали право на пенальти. Но Фернандеш упустил возможность.

Челси дома уступил Манчестер Сити. Единственный гол во втором тайме забил Жезус.

Брентфорд и Ливерпуль устроили голевую перестрелку 3:3. Заработанное очко в этом матче и поражение конкурентов позволило "мерсисайдцам" выйти на первое место в турнирной таблице.

Потеснить их всех с первого места может Брайтон, если 27 сентября победит Кристал Пэлас.