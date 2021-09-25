Манчестер Юнайтед Астон Вілла 0:1

Гол: Хаус, 88

Незабитий пенальті: Фернандеш, 90+3 (МЮ)

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Астон Вілла на 16 хвилині створили перший гострий момент у грі. Метт Таргетт у штрафному майданчику відгукнувся на коротку передачу, яку виконав Метті Кеш. МЮ від голу врятувало тільки те, що Таргетт відправив м'яч вище воріт.

Господарі відповіли моментом у Грінвуда, який увійшов у штрафний, проте покотив м'яч у руки Мартінесу. Наприкінці тайму футболісти МЮ мали ще одну нагоду.

Гаррі Магвайр високо вистрибнув назустріч навісній передачі з кутового та головою спрямував м'яч під праву стійку. Однак голкіпер фантастичним сейвом зіпсував намір захисника відзначитися голом.

У другому таймі чудову нагоду відзначитися мав Оллі Воткінс. Футболіст Астон Вілли легко обвів захисників та сильно пробив із середньої дистанції. М’яч летів у лівий кут воріт, але на його шляху став Давід Де Хеа.

Останні хвилини матчу виявилися надзвичайно гарячими. На 88 хвилині гості несподівано вийшли вперед. Кортні Хаус замкнув подачу з кутового. Він з близької відстані головою спокійно відправив м'яч у ліву "дев'ятку".

Манчестер Юнайтед мав чудову можливість бодай врятувати нічию. Господарі заробили право пробити пенальті, однак удар з позначки змарнував Бруну Фернандеш. Португалець відправив м'яч на трибуни.