Інтер – Аталанта 2:2

Голи: Мартінес, 5, Джеко, 71 – Маліновський, 30, Толой, 38

Нереалізований пенальті: ДІмарко, 86 (Інтер)

Головним героєм цього матчу став українець Руслан Маліновський. Хоча матч він розпочав із жовтої картки, яку заробив за грубу гру. А вже за хвилину Інтер вийшов вперед, коли Мартінес в дотик замкнув простріл партнера.

У відповідь Маліновський перший раз пробив – поруч зі штангою. А вже невдовзі він таки забив. Підхопивши м'яч поблизу штрафного, наважився на потужний удар лівою ногою – точно під дальню штангу.

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А вже за декілька хвилин Маліновський пробив ще раз. Цього разу Ханданович з самим ударом майже впорався – відбив. Але якраз туди, куди набіг Толой, який в дотик і відправив м'яч у ворота.

Другий тайм теж розпочався з моменту Маліновського – намагався в дотик переправити м'яч у ворота після прострілу Фройлера.

На 51-й хвилині лише штанга врятувала Інтер від третього пропущеного голу. Цього разу Маліновський пробивав зі штрафного.

Але й Інтер теж мав свої моменти – Муссо декілька разів чудову реакцію.

На 62-й хвилині Маліновського замінили. І невдовзі Аталанта пропустила. З ударом Дімарко Муссо впорався, а от з добиванням Джеко голкіперу вже ніхто не допоміг.

В кінці матчу на перший план вийшов арбітр. Спочатку він призначив пенальті за гру рукою Деміраля. Але Дімарко з пенальті влучив у перекладину.

А після цього Аталанта забила. Пікколі, який вийшов на заміну, отримав пас п'ятою в штрафному майданчику та пробив. Ханданович рукою зачепив м'яч, але пропустив. Але після перегляду VAR арбітр взяття воріт не зарахував. Виявилося, що під час атаки м'яч вийшов за межі поля.

Ця нічия не дала змоги Аталанті обійти Інтер у турнірній таблиці. Команда і далі п'ята. Інтер ж залишився на третьому місці.

Відеоогляд матчу Інтер – Аталанта