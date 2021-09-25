Погода проти гран-прі Росії

Етап у Сочі розпочався ще 24 вересня вільними заїздами. Уже тоді команди Формули-1 побоювалися, що кваліфікація та гонка будуть під загрозою зриву через погану погоду.

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Передбачення команд справдилися: у суботу, 25 вересня, Формула-1 офіційно скасувала третю практику. У Сочі сильний дощ, що не дозволило вчасно провести ще й першу гонку у класі Формула-2.

Оператори Формули-1 навіть зуміли впіймати на камеру блискавку.

Організатори Формули-1 вирішили, що кваліфікація відбудеться ще 25 вересня або в неділю вранці. Якщо з якихось причин кваліфікація не відбудеться, то стартова решітка гран-прі визначиться за підсумками другої практики.

За її результатами першим стартуватиме Валттері Боттас з Mercedes.

Гран-прі Росії може стати вже другим етапом у сезоні-2021, який не відбудеться повноцінно через погану погоду. Раніше негода завадила нормальному проведенню гонки у Бельгії.

Що відомо про етап у Росії