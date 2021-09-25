Шахтар – Верес 4:1

Голи: Мірошник, 22 (авт), Тете, 55, Марлос, 79 (пен), Траоре, 86 – Г. Пасіч, 30

Шахтар цей матч проводив після гри проти Динамо в матчі за Суперкубок. І перед грою в Лізі чемпіонів проти Інтера. Тож тренерський штаб вдався до значної ротації, випустивши з перших хвилин Вітао, Бондаренка, Корнієнка, Коноплю та Сікана.

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У Вереса головною втратою став Юрій Вірт – головний тренер команди за грою спостерігав з трибун через дискваліфікацію.

У першому таймі "гірники" одразу прибрали м'яч до своїх ніг. Хоча і гості теж мали свої моменти.

Перший гол у ворота Вереса влетів, коли Марлос у штрафному обіграв суперника та прострелив на Сікана. Але до нього м'яч не долетів – Мірошник зрізав м'яч у власні ворота.

Та вже за декілька хвилин рахунок на табло знов був рівним – Генадій Пасіч ефектно обіграв декількох суперників, після чого завдав удар в кут воріт.

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Загалом у першому таймі команди показали рівний футбол – Верес вичікував на помилки суперника, але найбільше шансів забити мав завдяки дальнім ударам – Пятову довелося прикласти чимало зусиль, щоб відбити ці удари.

Після перерви Шахтар вийшов більш зарядженим на перемогу. Верес же й надалі діяв другим номером.

Переломним став момент, коли на 55-й хвилині Тете зумів отримати розрізний пас від Марлоса у штрафний майданчик, обіграти Когута та пробити вже у порожні ворота.

Після цього в Шахтаря відбулися ряд замін. На поле вийшли Майкон, Траоре, Мудрик та Ісмаілі.

Третій гол у ворота Вереса влетів з пенальті – Конопля обробив м'яч у штрафному, а його збив Немчанінов. Арбітр одразу вказав на 11-метрвоу позначку. Пробивати пішов Марлос, і не схибив.

Як і до трьох попередніх голів у ворота гостей, Марлос доклався і до четвертого взяття воріт. Цього разу він віддав пас на Мудрика, який у штрафному скинув під удар Траоре. Для нападника цей гол став шостим в УПЛ в цьому сезоні.

Шахтар переміг і наблизився до Динамо в турнірній таблиці. Обидві команди мають по 22 очки. Але в киян ще матч попереду. Шахтар же буде готуватися до матчу Ліги чемпіонів проти Інтера у вівторок, 28 вересня, в Києві.

Щодо Вереса, то в рівненської команди залишилося 11 очок, які дозволяють їй посідати восьме місце в турнірній таблиці.

Відеоогляд матчу Шахтар – Верес