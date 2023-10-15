Постійний тиск, а не емоції: чому Росію слід надалі ізолювати від міжнародних спортивних змагань

Російська влада все ще не полишає спроб повернутися до міжнародних спортивних змагань та частково досягає певних успіхів у цьому. Російських спортсменів було відсторонено після того, як Кремль почав повномасштабне військове вторгнення в Україну. Тож Україні та міжнародній спільноті, яка нас підтримує, не час зупинятися на досягнутому.

Одразу в перші дні після 24 лютого 2022 року у світі з'явилась неймовірна підтримка Україні, яка протистоїть Росії після вторгнення. Спорт у цьому випадку не залишився осторонь – російських спортсменів було відсторонено від міжнародних змагань, тамтешнім клубам та збірним заборонили брати участь у міжнародних турнірах.

Але чим більше часу минало відтоді, тим частіше Росія невеликими кроками почала повертатися туди, де їй не місце – на міжнародні спортивні змагання. І байдуже, як вона це зробила – за допомогою підкупів чи корупції, або й особистим "впливом", коли в керівництві міжнародних федерацій і далі залишалися росіяни.

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24 Канал розповідає, як Росія у своєму відчутті безкарності поплатилася, отримавши чергове покарання від Міжнародного олімпійського комітету. І як у спробі повернутися до міжнародних футбольних змагань "спіймала облизня". Водночас мовиться і про те, що ми й надалі повинні пильно слідкувати за такими спробами Росії. Але загалом апелювати не до емоцій з фразами "Росію не можна допускати до міжнародних змагань". Слід і надалі чітко пояснювати, чому саме Росія й надалі має бути відсторонена від цивілізованого світу. Потрібно говорити фактами.

МОК нарешті "прозрів" щодо Росії

Дивлячись за млявою реакцією Міжнародного олімпійського комітету на витівки росіян, було лише одне питання – що ще має зробити Росія, щоб МОК більше не задумувався над тим, як повернути цю країну до міжнародних змагань? Бо вічне бажання перекласти відповідальність на інших щодо цього, пошук "хороших росіян", які могли б поїхати на Олімпійські ігри, викликало в діях МОК лише огиду.

Та все ж і там закінчилося терпіння. А причиною стало те, що Олімпійський комітет Росії 5 жовтня 2023 року вирішив включити у свій склад регіональні організації тимчасово окупованих областей України – Донецької, Херсонської, Луганської та Запорізької.

Відповідь на таке нахабство від МОК прийшло лише за тиждень – 12 жовтня виконком МОК вирішив " тимчасово призупинити до подальшого повідомлення діяльність Олімпійського комітету Росії ". Це означає, що Олімпійський комітет Росії більше не має права діяти як Національний олімпійський комітет.

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Чи змінило це щось в глобальному плані? І так, і ні. Адже Росія, як країна, й далі відсторонена від міжнародних змагань. Але МОК не відмовився від своєї ідеї "протягнути" на Олімпійські ігри "нейтральних росіян". Правда тепер це буде зробити трохи складніше.

Але цей факт дає можливість Україні тиснути на міжнародні спортивні федерації з вимогою відсторонити росіян від змагань. Адже йдопускати їх почали після рішення МОК. І ситуація з теперішнім рішенням МОК – хороший прецедент в цьому випадку.

Тиск і суспільний розголос: як УЄФА довелося змінювати своє рішення

Не менш знакова подія відбулася і в футболі. 26 вересня УЄФА вирішила допустити російські юнацькі збірні до міжнародних змагань. Мова йшла про всі збірні, де виступають футболісти та футболістки до 17 років. Своє рішення в УЄФА пояснювали тим, що неповнолітні російські футболісти не можуть бути причетними до війни, тому і не повинні бути покарані.

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Правда не всі з таким твердженням були згодні. І європейські країни одна за одною почали заявляти, що їхні команди не будуть грати матчі проти росіян – Англія, Польща, Латвія, Фінляндія, Данія, Швеція, Норвегія, Румунія, Ірландія. При цьому Швеція буде господаркою юнацького жіночого Євро-2024 U-17. І організатори змагань вже оголосили, що не допустять до фінальної частини російську збірну, навіть якщо та відбереться туди через кваліфікацію.

Хоча була й така країна, яка чи не першою заявила, що зіграє матч проти росіян – це Угорщина. Адже вона "завжди виконує рішення УЄФА".

Щоб зрозуміти свою помилку, УЄФА знадобилося трохи більше часу, аніж МОК – 10 жовтня УЄФА таки скасував повернення російських збірних до міжнародних змагань.

Окрім тиску від футбольних федерацій країн, своє слово в цьому випадку мали й депутати Європарламенту. Вони почали закидати листами та зверненнями президента УЄФА Александера Чеферіна.

Світ спорту не існує без політики. Ми знаємо, що особливо в Росії та Білорусі спорт і політика тісно переплетені. І, на жаль, політика ніде не знає вікових обмежень. Дозвіл російським командам, незалежно від віку, знову брати участь у міжнародних змаганнях виглядає як повернення до нормального життя, повністю ігноруючи воєнні злочини, які Росія продовжує скоювати щодня. Потенціал для режимів Російської Федерації та Білорусі використовувати участь своїх спортсменів у пропагандистських цілях є дуже високим. Не можна дозволити Путіну та Лукашенку зловживати спортом у такий спосіб на світовій арені,

– заявила євродепутатка Віола фон Крамон-Тободель в коментарі 24 Каналу.

Правда звернення євродепутатів щодо Білорусі ще в березні 2023 року було не те щоб проігноровано. Відповідь на нього депутати отримали. Та навряд чи те, на яке очікували. Адже навіть після цього Білорусь продовжила виступати на міжнародних змаганнях (національна збірна і надалі бере участь у відборі на Євро-2024, при цьому під своїм іменем, з прапором та гімном, але на нейтральній території).

Але між двома датами з рішеннями УЄФА своє слово сказали у ФІФА – 4 жовтня там теж дозволили юнацьким збірним Росії брати участь в міжнародних змаганнях. Та якщо УЄФА своє рішення вже змінила, то ФІФА поки до такого кроку не вдалася.

Але не варто думати, що спроба з юнацькими збірними – єдина, яку зробила Росія, щоб повернутися до міжнародних змагань. Ще до цього УЄФА призначила російську бригаду арбітринь на чолі з Вєрою Опєйкіною на матч Ліги націй між жіночими збірними Вірменії та Казахстану. І вона цей матч таки відсудила.

Це вперше з початку війни, коли російська бригада арбітрів працювала на міжнародному матчі. Тоді виявилося недостатньо суспільного тиску, щоб змусити УЄФА змінити своє рішення.

Тож нам і надалі залишається слідкувати за тим, аби росіян не повертали до міжнародних змагань. І слід це робити, апелюючи не до емоцій. З міжнародними організаціями треба говорити фактами та з посиланням на їхні ж закони та правила.