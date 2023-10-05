Угорщина не збирається бойкотувати допуск росіян до міжнародних змагань. Країна-агресор знайшла на когось опертися.

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Сказали достатньо

У Федерації футбол Угорщини прокоментувати допуск російських юнаків у цивілізований світ. Ті, у свою чергу, не змогли дати ніякої гідної відповіді, а просто все скинули на європейський футбольний союз, намагаючись утриматись на двох стільцях.

Та от усі свідомі люди розуміють, що угорці стали просто черговими вівцями, котрі готові піти за будь-яким абсурдним рішенням УЄФА, що Федерація футболу Угорщина сама ж підтвердила, сказавши:" Федерація футболу Угорщини, як член УЄФА, завжди поважає та виконує всі рішення та правила УЄФА".

Нагадаємо, що слідом за європейським футбольним союзом збірні Росії U-17 допустила також й ФІФА, винайшовши їм "особливий" шлях для кваліфікації на чемпіонати світу.

Умови допуску росіян до міжнародних змагань згідно УЄФА