Угорщина не збирається бойкотувати допуск росіян до міжнародних змагань. Країна-агресор знайшла на когось опертися.
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Сказали достатньо
У Федерації футбол Угорщини прокоментувати допуск російських юнаків у цивілізований світ. Ті, у свою чергу, не змогли дати ніякої гідної відповіді, а просто все скинули на європейський футбольний союз, намагаючись утриматись на двох стільцях.
Та от усі свідомі люди розуміють, що угорці стали просто черговими вівцями, котрі готові піти за будь-яким абсурдним рішенням УЄФА, що Федерація футболу Угорщина сама ж підтвердила, сказавши:" Федерація футболу Угорщини, як член УЄФА, завжди поважає та виконує всі рішення та правила УЄФА".
Нагадаємо, що слідом за європейським футбольним союзом збірні Росії U-17 допустила також й ФІФА, винайшовши їм "особливий" шлях для кваліфікації на чемпіонати світу.
Умови допуску росіян до міжнародних змагань згідно УЄФА
- Європейський футбольний союз зазначив, що представники країни-агресора U-17 не матимуть права використовувати символіку своєї та гімн, а також матчі за їх участю проходитимуть на нейтральній території.
- Цікаво, що раніше президент УЄФА Александр Чеферін запевняв, що Росія взагалі не буде допущена до міжнародних змагань, доки в Україні триває війна.
- Та от низка європейських асоціацій вирішили піти на перекір УЄФА, тому заявили, що бойкотуватимуть ігри проти росіян, зокрема, до радикального вчинку вдалися такі країни, як: Україна, Англія, Польща, Литва, Латвія, Данія, Фінляндія, Швеція, Ірландія, Румунія.
- А от німці Ханс-Йоахім Ватцке та Карл-Хайнц Румменігге, які входять у Виконком УЄФА, голосували за повернення росіян, оскільки їм шкода тамтешніх дітей.