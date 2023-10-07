Президент Польського футбольного союзу, а в минулому легендарний польський футболіст Збігнев Бонек був одним з трьох віцепрезидентів УЄФА, хто не підтримав повернення збірної Росії U-17 до турнірів. Проте досягти повної одностайності у керівних структурах спілки складно.

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Корумпована росіянами організація

У 2021 році на конгресі УЄФА до складу виконавчого комітету був обраний росіянин Алєксандр Дюков. Президент РФС керує державною компанією "Газпром нєфть" та є одним з довірених людей Путіна. Яким чином керівник підсанкційної компанії продовжує знаходитися на важливих посадах, розповів Збігнев Бонек.

Дуже часто мені пишуть у соцмережах та запитують, чому представник РФ входить до складу Виконкому УЄФА. Він там не тому, що мені це подобається. В УЄФА, якщо ви були обрані до керівного органу шляхом демократичного голосування, ніхто не має права вас виганяти,

– розповів Бонек.

Для того, щоб відсторонити Дюкова потрібно пройти ряд процедур. Однак знайти потрібну кількість голосів буде надто складно.

"Відсторонити можна, якщо за це проголосує дві третини Виконкому. Відсторонення діє до Конгресу, де відбувається голосування щодо того, чи вигнати порушника. Тоді має бути 50,1% тих, хто погодиться.

Я не думаю, що більшість людей були б за таку петицію. На жаль, не всі думають так, як ми, і не всі думають так, як я. Якби Росію виключили зі структур УЄФА, процедура була б іншою. У Європі різні люди думають по-різному. Не все так просто. Це не примха", – повідомив Бонек.

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