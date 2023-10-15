Сразу в первые дни после 24 февраля 2022 года в мире появилась невероятная поддержка Украины, которая противостоит России после вторжения. Спорт в этом случае не остался в стороне – российские спортсмены были отстранены от международных соревнований, тамошним клубам и сборным запретили участвовать в международных турнирах.

Но чем больше времени проходило с тех пор, тем чаще Россия небольшими шагами начала возвращаться туда, где ей не место – на международные спортивные состязания. И неважно, как она это сделала – с помощью подкупов или коррупции, или личным "влиянием", когда в руководстве международных федераций и дальше оставались россияне.

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24 Канал рассказывает, как Россия в своем ощущении безнаказанности поплатилась, получив очередное наказание от Международного олимпийского комитета. И как в попытке вернуться в международные футбольные соревнования "села в лужу". В то же время это о том, что мы и дальше должны внимательно следить за такими попытками России. Но вообще апеллировать не к эмоциям с фразами "Россию нельзя допускать к международным соревнованиям". Следует и дальше четко объяснять, почему именно Россия и дальше должна быть отстранена от цивилизованного мира. Говорить фактами.

МОК наконец "прозрел" в отношении России

Наблюдая за вялой реакцией Международного олимпийского комитета на выходки россиян, был только один вопрос – что еще предстоит сделать России, чтобы МОК больше не задумывался над тем, чтобы вернуть эту страну в международные соревнования? Ибо вечное желание переложить ответственность на других на этот счет, поиск "хороших россиян", которые могли бы отправиться на Олимпийские игры, вызывало в действиях МОК только отвращение.

И все же и там кончилось терпение. А причиной стало то, что Олимпийский комитет России 5 октября 2023 года решил включить в свой состав региональные организации временно оккупированных областей Украины – Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской.

Ответ на такую наглость от МОК пришел только через неделю – 12 октября исполком МОК решил, что "временно приостанавливается к дальнейшему сообщению деятельность Олимпийского комитета России". Это означает, что Олимпийский комитет России больше не имеет права действовать как национальный олимпийский комитет.

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Изменило ли это что-нибудь в глобальном плане? И да, и нет. Ведь Россия как страна и дальше отстранена от международных соревнований. Но МОК не отказался от своей идеи "протащить" на Олимпийские игры "нейтральных россиян". Правда, теперь это будет сделать немного сложнее.

Но этот факт дает возможность Украине давить на международные спортивные федерации с требованием отстранить россиян от соревнований. Ведь и допускать их начали после решения МОК. И ситуация с нынешним решением МОК – хороший прецедент в этом случае.

Давление и общественная огласка: как УЕФА пришлось менять свое решение

Не менее знаковое событие произошло и в футболе. 26 сентября УЕФА решила допустить российские юношеские сборные к международным соревнованиям. Речь шла обо всех сборных, где выступают футболисты и футболистки до 17 лет. Свое решение в УЕФА объясняли тем, что несовершеннолетние российские футболисты не могут быть причастны к войне, поэтому и не должны быть наказаны.

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Правда, не все с таким утверждением оказались согласны. И европейские страны одна за другой стали заявлять, что их команды не будут играть матчи против россиян – Англия, Польша, Латвия, Финляндия, Дания, Швеция, Норвегия, Румыния, Ирландия. При этом Швеция будет хозяйкой юношеского женского Евро-2024 U-17. И организаторы соревнований уже объявили, что не допустят в финальную часть российскую сборную, даже если та отберется туда через квалификацию.

Хотя была и такая страна, которая едва ли не первой заявила, что сыграет матч против россиян – Венгрия. Ведь она "всегда выполняет решение УЕФА".

Чтобы понять свою ошибку, УЕФА потребовалось немного больше времени, чем МОК – 10 октября УЕФА таки отменил возвращение российских сборных в международные соревнования.

Помимо давления от футбольных федераций стран свое слово в этом случае имели и депутаты Европарламента. Они стали обвинять в письмах и обращениях президента УЕФА Александера Чеферина.

Мир спорта не существует без политики. Мы знаем, что особенно в России и Беларуси спорт и политика тесно переплетены. И, к сожалению, политика нигде не знает возрастных ограничений. Разрешение российским командам, независимо от возраста, снова участвовать в международных соревнованиях выглядит как возвращение к нормальной жизни, полностью игнорируя военные преступления, которые Россия продолжает совершать каждый день. Потенциал для режимов Российской Федерации и Беларуси использовать участие своих спортсменов в пропагандистских целях очень высок. Нельзя позволить Путину и Лукашенко злоупотреблять спортом таким образом на мировой арене,

– заявила евродепутат Виола фон Крамон-Таубадель в комментарии 24 Каналу.

Правда, обращение евродепутатов касаемо Беларуси еще в марте 2023 года было не то чтобы проигнорировано. Ответ на него депутаты получили. Но вряд ли тот, который ожидали. Ведь даже после этого Беларусь продолжила выступать на международных соревнованиях (национальная сборная продолжает участвовать в отборе на Евро-2024, при этом под своим именем, с флагом и гимном, но на нейтральной территории).

Но между двумя датами с решениями УЕФА свое слово сказали в ФИФА – 4 октября там тоже разрешили юношеским сборным России участвовать в международных соревнованиях. Но если УЕФА свое решение уже изменил, то ФИФА пока к такому шагу не прибегла.

Но не стоит думать, что попытка с юношескими сборными – единственная, которую сделала Россия, чтобы вернуться в международные соревнования. Еще до этого УЕФА назначил российскую бригаду арбитров во главе с Верой Опейкиной на матч Лиги наций между женскими сборными Армении и Казахстана. И она этот матч все-таки отсудила.

Это впервые с начала войны, когда российская бригада арбитров работала на международном матче. Тогда было недостаточно общественного давления, чтобы заставить УЕФА изменить свое решение.

Так что нам и дальше остается следить за тем, чтобы россиян не возвращали в международные соревнования. И следует это делать, апеллируя не к эмоциям. С международными организациями следует говорить фактами и со ссылками на их же законы и правила.