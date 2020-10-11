Чемпіон IBF у легкій вазі Теофімо Лопес продовжує підготовку до бою проти українця Василя Ломаченка. Американець вже не впевнений, що йому вдасться завершити поєдинок нокаутом.

Чим менше днів залишається до бою проти українця, тим заяви одіозного Лопеса стають скромнішими. За менше, ніж тиждень до поєдинку Лопес заявив, що він готується до повного 12-раундового бою. Про це він розповів у інтерв'ю YouTube-каналу Al Bernstein Unplugged: On Boxing. Його впевненість у нокауті в один момент просто кудись зникла.

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Впевненість Лопеса у перемозі згасає

Лопес не думає про те, що відправить у нокаут Ломаченка. За його словами, він може багато говорити, що завдасть українцю поразки нокаутом, але всі заяви відкидаються, коли ти виходиш на ринг. Один удар у боксі може змінити вже з ніг на голову.

Лопес заявив, що буде серйозно налаштований, він постарається витримувати темп українського суперника та буде вигадувати, як краще зловити Ломаченка на ударі.

"Якщо бій буде наближатись до останніх раундів та Ломаченко буде з останніх сил стояти на ногах, тоді я використаю таку чудову нагоду, – наголосив американець.

Чемпіон IBF підсумував, що ніколи не виходить на ринг з думками про нокаут. Коли боксер думає про це, то майже у всіх випадках йому не вдасться відправити суперника у нокаут. Тому команда американця готується до повного 12-раундового поєдинку проти Василя Ломаченка.