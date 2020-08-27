Промоутерська компанія Top Rank, яка організовує бій Василя Ломаченка з Теофімо Лопесом, все ще сподівається провести шоу з вболівальниками на трибунах. Top Rank надіється отримати довіз від уряду США, щоб впустити фанатів на трибуни.

Глава Top Rank Боб Арум розповів, що поєдинок Ломаченка з Лопесом може пройти з глядачами. Про це інформує ESPN.

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Бій може відвідати обмежена кількість глядачів

Арум заявив, що на бій зможе потрапити обмежена кількість вболівальників. Проте це рішення ще повинні ухвалити на вищому рівні.

Якщо ми отримаємо добро від уряду, від атлетичної комісії штату Невада, то розглянемо можливість проведення бою на MGM Grand з обмеженою кількістю глядачів. Якщо це неможливо, бій буде в "пузирі,

– сказав Арум.

Що таке "пузир"? У США деякі спортивні події відбуваються у так званій ізоляції. Команди заздалегідь ізолюють від зовнішнього світу, щоб уникнути найменшої можливості заразися COVID-19.

Коли бій Ломаченко – Лопес

Бій чемпіонів світу запланований на 17 жовтня 2020 року. На кону будуть пояси WBC, WBA, WBO і IBF.

Боксери начебто вже підписали контракт попри те, що Лопес вимагав більший гонорар.