Бій між Ломаченком та Лопесом вже не за горами, а американець продовжує підігрівати інтерес до поєдинку. Цього разу Теофімо від його потужних ударів постраждала боксерська груша з зображенням українця Василя Ломаченка.

Вже 17 жовтня любителі боксу зможуть побачити один із найбільш очікуваних боксерських поєдинків року, На ринзі зустрінеться чемпіон світу за версіями WBA, WBO і WBС Franchise в легкому дивізіоні Василь Ломаченко та чемпіон світу за версією IBF Теофімо Лопес. Офіційний Instagram-акаунт Top Rank поділився роликом із тренування американця.

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Підготовка Лопеса

На відео видно, як потужно б'є по боксерській груші Теофімо. Все б нічого, якби на ній не було зображений його український суперник Василь Ломаченко. Не обійшло на малюнку і без Лопеса. Але Теофімо старається завдавати ударів виключно у портрет українця.

Трохи більше як тиждень залишилось до того, яке боксери зустрінуться на рингу у Лас-Вегасі.

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