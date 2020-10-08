Лопес відлупцював боксерську грушу з фотографією Ломаченка: відео
Бій між Ломаченком та Лопесом вже не за горами, а американець продовжує підігрівати інтерес до поєдинку. Цього разу Теофімо від його потужних ударів постраждала боксерська груша з зображенням українця Василя Ломаченка.
Вже 17 жовтня любителі боксу зможуть побачити один із найбільш очікуваних боксерських поєдинків року, На ринзі зустрінеться чемпіон світу за версіями WBA, WBO і WBС Franchise в легкому дивізіоні Василь Ломаченко та чемпіон світу за версією IBF Теофімо Лопес. Офіційний Instagram-акаунт Top Rank поділився роликом із тренування американця.
Цікаво прочитати: У нього чудовий боксерський IQ та розмір рук: Ломаченко розкрив переваги Лопеса
Підготовка Лопеса
На відео видно, як потужно б'є по боксерській груші Теофімо. Все б нічого, якби на ній не було зображений його український суперник Василь Ломаченко. Не обійшло на малюнку і без Лопеса. Але Теофімо старається завдавати ударів виключно у портрет українця.
Трохи більше як тиждень залишилось до того, яке боксери зустрінуться на рингу у Лас-Вегасі.
Головне про бій Ломаченко – Лопес
- В Україні бій між Ломаченком та Лопесом ексклюзивно покаже платформа Megogo.
- Досі тільки один українець ставав абсолютним чемпіоном світу. У 2018 році відповідне досягнення підкорилося Олександру Усику.
- Цікавим нюансом у їх контракті є те, що в угоді відсутній пункт про бій-реванш.
- Також може відбутись за мінімальної кількості глядачів. Влада штату Невада послабили обмеження і дозволили збирати на заходах до 250 осіб.
- Top Rank вже виклав офіційний трейлер бою між Ломаченком та Лопесом.