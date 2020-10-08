Все менше і менше часу залишається до бою у Лас-Вегасі, де Василь Ломаченко поб'ється з Теофімо Лопесом. Український боксер виклав мотиваційний ролик з підготовки до поєдинку.

Офіційний YouTube-канал Василя Ломаченко виклав вогняне відео підготовки Ломаченка до одного з найбільш очікуваних поєдинків проти Теофімо Лопеса.

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Вогняна підготовка Ломаченка

До бою залишилось всього нічого – 10 днів. Тому боксери посилено проводять свої тренування у залі. Спершу Теофімо показав, як відпрацьовує удари по боксерській груші. Все б нічого, якби на ній не було зображений його український суперник Василь Ломаченко.

Тепер українець вирішив викласти ролик, де видно, як готується Ломаченко до бою за океаном.

Цікавим нюансом контракту поєдинку є те, що в угоді немає пункту про бій-реванш. Втім, за словами керівника промоутерської компанії Top Rank Боба Арума, якщо боксери захочуть вийти один проти одного знову, то реванш може відбутись.

Поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу запланований на 17 жовтня і повинен відбутися у MGM Grand у Лас-Вегасі (США). В Україні бій між Ломаченком та Лопесом ексклюзивно покаже платформа Megogo.

Також може відбутись за мінімальної кількості глядачів. Влада штату Невада послабили обмеження і дозволили збирати на заходах до 250 осіб. Top Rank вже виклав офіційний трейлер бою між Ломаченком та Лопесом.

Підготовка Ломаченка до бою проти Лопеса