Бій між Теофімо Лопесом та Василем Ломаченком буде одним із найбільш очікуваних боксерських поєдинків у 2020 році. Цей бій стане єдиним між боксерами, у контракті не прописаний реванш.

Нещодавно американець нарешті підписав контракт щодо бою із володарем титулів WBA, WBO і WBC Franchise Василем Ломаченком. Але в угоді несподівано відсутній пункт про бій-реванш, про це повідомив сам Теофімо Лопес.

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Без реваншу

За словами Теофімо, на кону буде п'ять поясів, не чотири. Серед них – франчайзинговий титул WBC. Американець зухвало заявив, що після того, як він отримає перемогу, Маурісіо Сулейман одягне на нього цей пояс.

На запитання про майбутніх суперників він відповів, що він битиметься лише з тими у кого є якийсь титул. Попри це Теофімо заявив, що готовий битись із будь-яким боксером, поєдинок із Девісом цьому не виключення.

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