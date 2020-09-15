Чи буде реванш бою Лопес – Ломаченко: несподівані деталі контракту
Бій між Теофімо Лопесом та Василем Ломаченком буде одним із найбільш очікуваних боксерських поєдинків у 2020 році. Цей бій стане єдиним між боксерами, у контракті не прописаний реванш.
Нещодавно американець нарешті підписав контракт щодо бою із володарем титулів WBA, WBO і WBC Franchise Василем Ломаченком. Але в угоді несподівано відсутній пункт про бій-реванш, про це повідомив сам Теофімо Лопес.
До теми: Ломаченко – Лопес: з'явився офіційний постер мегабою – фото
Без реваншу
За словами Теофімо, на кону буде п'ять поясів, не чотири. Серед них – франчайзинговий титул WBC. Американець зухвало заявив, що після того, як він отримає перемогу, Маурісіо Сулейман одягне на нього цей пояс.
На запитання про майбутніх суперників він відповів, що він битиметься лише з тими у кого є якийсь титул. Попри це Теофімо заявив, що готовий битись із будь-яким боксером, поєдинок із Девісом цьому не виключення.
Ломаченко – Лопес: головне про бій
- Поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу запланований на 17 жовтня і повинен відбутися у MGM Grand у Лас-Вегасі (США).
- Боксери підписали контракт попри те, що 23-річний Теофімо Лопес вимагав більший гонорар.
- В Україні бій між Ломаченком та Лопесом ексклюзивно покаже платформа Megogo.
- Досі тільки один українець ставав абсолютним чемпіоном світу. У 2018 році відповідне досягнення підкорилося Олександру Усику.