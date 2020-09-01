WBC вирішила розіграти статус франчайзингового чемпіона в бою між володарем поясів WBC Franchise, WBA Super і WBO Василем Ломаченко та чемпіоном за версією IBF Теофімо Лопесом.

Таке рішення було прийнято на 58-му з'їзді організації, повідомляє ресурс WBN.

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Раніше WBC присвоїв Василю титул чемпіона рівня франчайзингу. Це означає, що Ломаченко може боротися за будь-титул WBC в будь-якому ваговому дивізіоні за своїм бажанням. Також є привілеї у виборі суперників для захисту такого поясу.

Коли Ломаченко завоював титул WBC?

Василь здобув титул WBC у легкій вазі 31 серпня 2019 року у Лондоні. Ломаченко переміг місцевого боксера Люка Кемпбелла у поєдинку за вакантний титул WBC.

Коли бій Ломаченко – Лопес

Бій чемпіонів світу запланований на 17 жовтня 2020 року. На кону будуть пояси WBC, WBA, WBO і IBF.

Боксери начебто вже підписали контракт попри те, що Лопес вимагав більший гонорар.

Ймовірно, поєдинок пройде з глядачами. Про це заявив Боб Арум, глава промоутерської компанії Top Rank.