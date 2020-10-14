Чемпіон світу за версією IBF Теофімо Лопес, який стане наступним суперником Василя Ломаченка, володіє нокаутуючим ударом. Американський боксер виграв усі 15 поєдинків на професійному ринзі. У 12 боях Теофімо відправляв суперників у нокаут.

З 15 поєдинків за участі 23-річного Лопеса тільки два тривали понад шість раундів. Про це повідомляє 24 канал.

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Найулюбленішою трихвилинкою Лопеса є друга. Він шість разів відправляв своїх суперників в нокаут саме в другому раунді.

Завдяки нокауту у своєму попередньому поєдинку Лопес став чемпіон світу. Він брутально нокаутував Річарда Коммі.

Удар Лопеса настільки сильний, що його суперники різко втрачають координацію. Відтак, Ломаченку потрібно бути уважним.

Відео найкращих нокаутів Лопеса