Все менше днів залишилося до одного з найбільш очікуваних поєдинків 2020 року. Чемпіон світу за версіями WBC, WBA, WBO Василь Ломаченко у жовтні спробує об'єднати титули в поєдинку з володарем поясу IBF Теофімо Лопесом.

За трішки більше, аніж місяць до поєдинку з'явилося промо протистояння Ломаченка та Лопеса. Про це повідомляє 24 канал.

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Промо поєдинку Ломаченко – Лопес з'явилося на інстаграм-сторінці lomus_official. Це спільна сторінка Василь Ломаченка та Олександра Усика.

Дивіться промо бою Ломаченко – Лопес

Коли бій Ломаченко – Лопес

Нещодавно WBC, титулом якої володіє Ломаченко, оголосила, що поєдинок між боксерами пройде у вересні.

Та промоутерська компанія Top Rank, що проведе шоу, поспішила заявити, що бій пройде у жовтні 2020 року.

За попередньою інформацією, бій запланований на 17 жовтня. Боксери начебто підписали контракт попри те, що Лопес вимагав більший гонорар.

На кону поєдинку Ломаченка та непереможного Лопеса стоятиме звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі.