Український боксер Василь Ломаченко продовжує підготовку до одного з найважливіших боїв у своїй кар'єрі. Уже в жовтні Василь спробує стати абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі. Українцю протистоятиме Теофімо Лопес.

Ломаченко вже перебуває у США, де проходить тренувальний табір до поєдинку з американцем Лопесом. Про це повідомляє 24 канал.

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Ломаченко викладається на тренуванні

Уже традиційно Василь тренується під пильною увагою свого тренера та батька Анатолія Ломаченка. Під час тренування Ломаченко показав, як планує розправитися з Лопесом.

Режисер та боксерський оглядач Сергій Долбілов опублікував фрагменти тренування Ломаченка. На відео Василь зі всієї сили буквально "місить" грушу, завдаючи потужних ударів.

Ломаченко настільки увійшов у смак, що почав завдавати ударів з розвороту. Хто знає, можливо, саме цим Ломаченко спробує здивувати балакливого Лопеса, який обіцяє здобути перемогу.

Коли бій Ломаченко – Лопес

Бій чемпіонів світу запланований на 17 жовтня 2020 року. На кону будуть пояси WBC, WBA, WBO і IBF.

Боксери начебто вже підписали контракт попри те, що Лопес вимагав більший гонорар.

Йморвіно, поєдинок пройде з глядачами. Про це заявив Боб Арум, глава промоутерської компанії Top Rank.