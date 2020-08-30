Український боксер Василь Ломаченко закінчив частину підготовки до бою проти Теофімо Лопеса. Тепер до бою він готуватиметься в США, де і відбудеться поєдинок.

В неділю, 30 серпня, Ломаченко направився до США. Фото та відео моменту було опубліковано на сторінці lomus_official, яка є спільною для Ломаченка та Олександра Усика.

Відправився Ломаченко з Одеси. В Затоці Одеської області боксер перед тим готувався до бою. Робив він це у власному готелі, який відкрив нещодавно.

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Сам бій Ломаченко – Лопес запланований на 17 жовтня 2020 року. На кону будуть пояси WBC, WBA та WBO, якими володіє Ломаченко, а також звання чемпіона світу за версією IBF, яке належить Лопесу. Переможець цього бою стане абсолютним чемпіоном світу у легкій вазі.