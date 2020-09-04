Команда американця Теофімо Лопеса продовжує базікати перед поєдинок з Василем Ломаченком. Теофімо Лопес-старший, батько і тренер суперника Ломаченка, заявив, що його син знищить українського боксера.

Батько Лопеса заявив, що Теофімо не поважає Ломаченка та хоче розбити українського боксера. Про це повідомляє vRINGe.

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Ломаченко після Лопеса рік у ринг не вийде

За словами Лопеса-тренера, Ломаченку не вдасться здивувати його сина в ринзі.

"Ми збираємося розбити Ломаченка. Всі усвідомлять 17 жовтня, що зробили велику помилку. Син швидше за Ломаченка, хитріший за нього і сильніший. Так що у нього є все, щоб розмотати Лому. Той звик перемагати, дивуючи всіх за рахунок всіх цих штучок, які він творить в рингу. Але мого сина цим не проймеш", – сказав Лопес-старший.

Тренер американця стверджує, що Теофімо поб'є Ломаченка настільки сильно, що українець не зможе вийти в ринг протягом року.

"Він буде просто розчавлений", – сказав Лопес.

Ломаченко – Лопес: головне про бій

Поєдинок запланований на 17 жовтня 2020 року. На кону будуть пояси WBC, WBA, WBO, якими володіє Ломаченко, та пояс IBF, який у Лопеса.

Бій мав пройти ще в травні, проте був перенесений через карантин. Ймовірно, поєдинок пройде з глядачами.