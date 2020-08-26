Чемпіон світу за версією IBF у легкій дивізіоні Теофімо Лопес продовжує готуватися до поєдинку проти володаря титулів WBA/WBO/WBC Franchise Василя Ломаченка, з яким він розділить ринг 17 жовтня.

У інстаграм промоутерської компанії Top Rank з'явилося відео, на якому показано, як тренера Теофімо набивають йому прес, щоб допомогти боксеру захиститися від найпотужніших ударів Ломаченка про корпусу.

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Коли бій Ломаченко – Лопес

Нещодавно WBC, титулом якої володіє Ломаченко, оголосила, що поєдинок між боксерами пройде у вересні.

Та промоутерська компанія Top Rank, що проведе шоу, поспішила заявити, що бій пройде у жовтні 2020 року.

За попередньою інформацією, бій запланований на 17 жовтня. Боксери начебто підписали контракт попри те, що Лопес вимагав більший гонорар.

На кону поєдинку Ломаченка та непереможного Лопеса стоятиме звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі.