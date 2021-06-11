За його словами, головною датою бою вважається 25 вересня. Однак є і запасна дата – за тиждень до цього – 18 вересня.
Щодо місця бою, то це точно буде Лондон. Розглядаються варіанти зі стадіонами "Тоттенхем" або ж "Вемблі".
Едді Хірн також зазначив, що разом з промоутером Усика Олександром Красюком вони про все вже домовилися, і попередили WBO про цей бій. Залишилося лише офіційно підписати документи.
Бій Усик – Джошуа: головне
- Усик та Джошуа мають битися за титул чемпіона світу у важкій вазі за версією WBO. Цим поясом володіє британець. Але Усик, як колишній чемпіон цієї організації в крузервейті, після підняття у ваговій категорії, мав право одразу на чемпіонський бій.
- Для Усика це буде лише третій бій у важкій вазі. Попередній раз він виходив в ринг проти Дерека Чісори 31 жовтня 2020 року.
- Джошуа востаннє бився 12 грудня 2020 року, коли захистив свій чемпіонський титул IBF в бою проти Курбата Пулєва.