Успішний захист титулу

Перед цим поєдинком Девін Хейні двічі захищав чемпіонський титул. Цього разу захист був дуже складним. Хорхе Лінарес дав гідний бій супернику та навіть міг відібрати пояс у американця.

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Для венесуельця Лінареса це був перший чемпіонський бій після того, як у 2018 році він програв обидва свої пояси Василю Ломанчеку.

Хейні з перших секунд виглядав значно краще та свіжіше на ринзі. Його перевага була колосальною та трималась аж до 10 раунду. А далі був один удар венесуельця, який міг перевернути хід поєдинку з ніг на голову. Лінарес викинув у сторону Хейні потужну комбінацію. Девін втратив рівновагу, але сигнал про завершення раунду врятував боксера із США від нокдауну, а може й нокауту.

Після відпочинку останні раунди залишились теж за Лінаресом. Але венесуелець занадто пізно включився на ринзі. Хейні виграв бій за рішенням суддів – 116:112, 116:112, 115:113 та захистив пояс WBC. Як бачимо, що судді були одноголосними, лише один суддя дав 115:113

Американець став першим боксером, який переміг Лінареса за очками.

Хейні вже заявив про бажання об'єднати титули за різними версіями і запропонував побитися кривдникові Ломаченка Теофімо Лопесу. Однак Лопес 19 червня вийде на ринг проти Джорджа Камбососа.

Девін Хейні – Хорхе Лінарес відеоогляд