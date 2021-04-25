Коли повернеться на ринг Ломаченко
Василь Ломаченко спробує реабілітуватись в очах українських прихильників після болючої поразки від американця Теофімо Лопеса. Вже 26 червня українець повернеться на ринг.
До теми Накатані опублікував постер бою з Ломаченком: фото
Бій проти японця Масойоші Накатані відбудеться на арені Virgin Hotel в Лас-Вегасі, штат Невада. (США). Основним транслятором поєдинку буде американська телевізійна платформа ESPN.
Про бій повідомив сам Ломаченко у своїх соцмережах. Наш боксер виклав фото та лаконічно підписав його: "Офіційний бій 26 червня у Лас-Вегасі".
Раніше промоутер Боб Арум повідомляв, що українець поб'ється з японцем в останній тиждень червня або 10 липня. Як бачимо, що Василь обрав перший варіант.
Що відомо про бій Ломаченко – Накатані
- Інформація про поєдинок між боксерами з'явилися ще взимку. Ломаченко навіть присвятив японцю у своєму інстаграмі допис.
- Масайоші прийшов у коментарі на сторінку українця із запитанням: "Це наступний бій?" Втім, вже залишилось лише на словах.
- Василь продовжив пошук наступного суперника, але не зміг домовитися з Девіном Хейні.
- 32-річний Накатані провів на професійному ринзі 20 боїв. У його активі 19 перемог, 13 з яких здобув нокаутом. Та лише одна поразка – у 2019 році за одноголосним рішенням суддів поступився Теофімо Лопесу.
- Ломаченко свій останній бій програв теж Лопесу. Українець втратив шанс називатись абсолютним чемпіоном світу у легкій вазі.