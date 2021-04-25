Коли повернеться на ринг Ломаченко

Василь Ломаченко спробує реабілітуватись в очах українських прихильників після болючої поразки від американця Теофімо Лопеса. Вже 26 червня українець повернеться на ринг.

До теми Накатані опублікував постер бою з Ломаченком: фото

Бій проти японця Масойоші Накатані відбудеться на арені Virgin Hotel в Лас-Вегасі, штат Невада. (США). Основним транслятором поєдинку буде американська телевізійна платформа ESPN.

Про бій повідомив сам Ломаченко у своїх соцмережах. Наш боксер виклав фото та лаконічно підписав його: "Офіційний бій 26 червня у Лас-Вегасі".

Раніше промоутер Боб Арум повідомляв, що українець поб'ється з японцем в останній тиждень червня або 10 липня. Як бачимо, що Василь обрав перший варіант.

Що відомо про бій Ломаченко – Накатані