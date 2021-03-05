Наступним суперником Василя Ломаченка навряд чи стане американець Девін Хейні. Боксер зустрінеться з битим Василем Ломаченком у 2018 році Хорхе Лінаресом.

Хейні і Лінарес ведуть перемовини

Інсайдер Кріс Маннікс з видання Sports Illustrated повідомив, що Хейні не зустрінеться з Ломаченком. Американець проведе бій проти Хорхе Лінареса.

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Хейні і Лінарес перебувають на просунутій стадії переговорів щодо очного поєдинку. Представники чемпіона націлені на травень,

– написав Маннікс.

Devin Haney (@Realdevinhaney) and @JorgeLinares are in advanced discussions for a 135-pound title fight, sources told @SInow. Representatives are targeting a May date for Haney, a lightweight titleholder, and Linares, a former three-division world champion. — Chris Mannix (@SIChrisMannix) March 4, 2021

22-річний Хейні підтвердив інформацію, що зустрінеться з Лінаресом. Він заявив, що Боб Арум, промоутер Ломаченка, не дасть йому провести бій з українцем.

"Це правильно. Боб не дасть мені Лому, тому я зупинюся на Лінаресі... Поки", – написав Хейні у твітері.

This is correct. Bob won’t give me Loma so I’ll settle for Linares... for now https://t.co/wmLjjINlTK — Devin Haney (@Realdevinhaney) March 4, 2021

Як виникла ідея бою Ломаченко – Лопес

Досі непереможний Хейні, який здобув 25 перемог, у твітері запитав, де зник Ломаченко. Українець відповів, що "тут" і назвав усіх потенційних суперників "боягузами".

Боксери почали з'ясовувати стосунки і після серії провокацій дійшли до обговорення очного поєдинку.

Хейні вирішив кинути виклик українцю, від якого Ломаченко не відмовився. Про бій запитали промоутера Ломаченка, який сказав, що готовий організувати поєдинок тільки влітку.