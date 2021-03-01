Колишній лідер легкої ваги Василь Ломаченко (14-2, 10 КО) відгукнувся на заяву чемпіона WBC Девіна Хейні (25-0, 15 КО).

Хейні запитав, де зараз наш співвітчизник, натякнувши на те, що Василь пропав з радарів після поразки від Теофімо Лопеса.

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Американець на своїй сторінці в твітері написав звернення до українця: "Де, б***ь, Лома?!".

А Василь вирішив відповісти і зробив це максимально жорстко. "Я тут! Чекаю, поки ви, боягузи, зважитеся на справжній бій, а не на сутичку в твіттері, – написав Ломаченко.

Хто стане наступним суперником Ломаченка

Потенційним претендентом на бій з українцем називають японця Масаєші Накатані, який програвав Теофімо Лопесу. Про це заявляв промоутер Ломаченка Боб Арум.

Ломаченко у відповідь опублікував картинку з Накатані у своїх соцмережах. Японець "прийшов" у коментарі та запитав: "Це наступний бій?"

За словами Арума, Ломаченко має декілька варіантів щодо наступного поєдинку. Зокрема, він може зустрітися з Девіном Хейні, Раяном Гарсією та навіть Теофімо Лопесом.