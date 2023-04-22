Найкращий у всіх номінаціях: Ліонель Мессі отримав ще три золоті м'ячі

Аргентинський гравець продовжує сидіти на троні світового футболу. Легендарний виконавець підкорив собі усі номінації.

Ліонель Мессі став найкращим футболістом світу за версією IFFHS. Аргентинцю за його виступи вручили ще три золоті м'ячі.

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Ніхто не склав конкуренції

Лідер збірної Аргентини та французького ПСЖ Ліонель Мессі був визнаний найкращим одразу у трьох номінаціях за версією міжнародної федерації футбольної історії та статистики IFFHS. До того ж, легендарний футболіст за підсумками року став переможцем номінацій "найкращий бомбардир" та "найкращий плеймейкер" у міжнародних поєдинках (за участю клубів та національних збірних). Аргентинець у свій актив забрав усі можливі нагороди.

В честь визнання Ліонеля Мессі нагородили меншими версіями "Золотого м'яча" за кожну його звитягу. Вручили трофеї аргентинцю в столиці Франції Парижі.

Ліонель Мессі з нагородами / IFFHS

Трансферна сага аргентинця