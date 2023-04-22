Найкращий у всіх номінаціях: Ліонель Мессі отримав ще три золоті м'ячі
Джерело:IFFHS
Аргентинський гравець продовжує сидіти на троні світового футболу. Легендарний виконавець підкорив собі усі номінації.
Ліонель Мессі став найкращим футболістом світу за версією IFFHS. Аргентинцю за його виступи вручили ще три золоті м'ячі.
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Ніхто не склав конкуренції
Лідер збірної Аргентини та французького ПСЖ Ліонель Мессі був визнаний найкращим одразу у трьох номінаціях за версією міжнародної федерації футбольної історії та статистики IFFHS. До того ж, легендарний футболіст за підсумками року став переможцем номінацій "найкращий бомбардир" та "найкращий плеймейкер" у міжнародних поєдинках (за участю клубів та національних збірних). Аргентинець у свій актив забрав усі можливі нагороди.
В честь визнання Ліонеля Мессі нагородили меншими версіями "Золотого м'яча" за кожну його звитягу. Вручили трофеї аргентинцю в столиці Франції Парижі.
Ліонель Мессі з нагородами / IFFHS
Трансферна сага аргентинця
- ПСЖ не може дійти згоди з аргентинським футболістом щодо продовження співпраці. Французький гранд ще й поставив перед Ліонелем безглуздий ультиматум, чим самі собі вирив яму.
- Мессі активно сватають у його рідну Барселону, яка "двома руками за", аби Ліонель повернувся у Каталонію. До того ж, близький друг аргентинця Луїс Суарес ненароком "анонсував" камбек Мессі у стан "синьо-гранатових". Добиваючи ситуацію, у Ліонеля виник ще один конфлікт у ПСЖ, через що він пішов з тренування. У одному з матчів фанати парижан освистали аргентинського футболіста
- До того ж, Мессі розглядав варіант з переїздом у МЛС, а саме у Інтер Маямі, за який виступає український центрбек Сергій Кривцов. 29 клубів американської ліги готові разом платити зарплатню Ліонелю, аби той перебрався у будь-який колектив МЛС.
- Одним із фантастичних варіантів залишається перехід аргентинця у Аль-Хілаль. Саудівський колектив уже запропонував Мессі угоду, в якій зазначено, що Ліонель отримуватиме в Аль-Хілалі понад 400 мільйонів євро в рік, що вдвічі більше, аніж Кріштіану Роналду.