Лионель Месси стал лучшим футболистом мира по версии IFFHS. Аргентинцу за его выступления вручили еще три золотых мяча.

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Никто не составил конкуренции

Лидер сборной Аргентины и французского ПСЖ Лионель Месси был признан лучшим в трех номинациях по версии международной федерации футбольной истории и статистики IFFHS. К тому же легендарный футболист по итогам года стал победителем номинаций "лучший бомбардир" и "лучший плеймейкер" в международных поединках (с участием клубов и национальных сборных). Аргентинец в свой актив забрал все возможные награды.

В честь признания Лионеля Месси наградили меньшими версиями "Золотого мяча" за каждую его победу. Вручили трофеи аргентинцу в столице Франции в Париже.

Лионель Месси с наградами / IFFHS

Трансферная сага аргентинца