Лионель Месси стал лучшим футболистом мира по версии IFFHS. Аргентинцу за его выступления вручили еще три золотых мяча.
Достойно внимания "Титан": Месси вошел в сотню самых влиятельных людей мира
Никто не составил конкуренции
Лидер сборной Аргентины и французского ПСЖ Лионель Месси был признан лучшим в трех номинациях по версии международной федерации футбольной истории и статистики IFFHS. К тому же легендарный футболист по итогам года стал победителем номинаций "лучший бомбардир" и "лучший плеймейкер" в международных поединках (с участием клубов и национальных сборных). Аргентинец в свой актив забрал все возможные награды.
В честь признания Лионеля Месси наградили меньшими версиями "Золотого мяча" за каждую его победу. Вручили трофеи аргентинцу в столице Франции в Париже.
Лионель Месси с наградами / IFFHS
Трансферная сага аргентинца
- ПСЖ не может прийти к соглашению с аргентинским футболистом о продолжении сотрудничества. Французский гранд еще и поставил перед Лионелем бессмысленный ультиматум, чем сами себе вырыл яму.
- Месси активно сватают в его родную Барселону, которая "двумя руками за", чтобы Лионель вернулся в Каталонию. К тому же близкий друг аргентинца Луис Суарес нечаянно "анонсировал" камбек Месси в состояние "сине-гранатовых". Добивая ситуацию, у Лионеля возник еще один конфликт в ПСЖ, из-за чего он ушел с тренировки. В одном из матчей фанаты парижан освистали аргентинского футболиста
- К тому же Месси рассматривал вариант с переездом в МЛС, а именно в Интер Майами, за который выступает украинский центрбек Сергей Кривцов. 29 клубов американской лиги готовы вместе платить зарплату Лионелю, чтобы тот перебрался в любой коллектив МЧС.
- Одним из фантастических вариантов остается переход аргентинца в Аль-Хилаль. Саудовский коллектив уже предложил Месси соглашение, в котором отмечено, что Лионель будет получать в Аль-Хилале более 400 миллионов евро в год, что вдвое больше, чем Криштиану Роналду.