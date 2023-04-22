Ліонель Мессі став найкращим футболістом світу за версією IFFHS. Аргентинцю за його виступи вручили ще три золоті м'ячі.

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Ніхто не склав конкуренції

Лідер збірної Аргентини та французького ПСЖ Ліонель Мессі був визнаний найкращим одразу у трьох номінаціях за версією міжнародної федерації футбольної історії та статистики IFFHS. До того ж, легендарний футболіст за підсумками року став переможцем номінацій "найкращий бомбардир" та "найкращий плеймейкер" у міжнародних поєдинках (за участю клубів та національних збірних). Аргентинець у свій актив забрав усі можливі нагороди.

В честь визнання Ліонеля Мессі нагородили меншими версіями "Золотого м'яча" за кожну його звитягу. Вручили трофеї аргентинцю в столиці Франції Парижі.

Ліонель Мессі з нагородами / IFFHS

Трансферна сага аргентинця