Ліонель Мессі став найкращим футболістом світу за версією IFFHS. Аргентинцю за його виступи вручили ще три золоті м'ячі.
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Ніхто не склав конкуренції
Лідер збірної Аргентини та французького ПСЖ Ліонель Мессі був визнаний найкращим одразу у трьох номінаціях за версією міжнародної федерації футбольної історії та статистики IFFHS. До того ж, легендарний футболіст за підсумками року став переможцем номінацій "найкращий бомбардир" та "найкращий плеймейкер" у міжнародних поєдинках (за участю клубів та національних збірних). Аргентинець у свій актив забрав усі можливі нагороди.
В честь визнання Ліонеля Мессі нагородили меншими версіями "Золотого м'яча" за кожну його звитягу. Вручили трофеї аргентинцю в столиці Франції Парижі.
Ліонель Мессі з нагородами / IFFHS
Трансферна сага аргентинця
- ПСЖ не може дійти згоди з аргентинським футболістом щодо продовження співпраці. Французький гранд ще й поставив перед Ліонелем безглуздий ультиматум, чим самі собі вирив яму.
- Мессі активно сватають у його рідну Барселону, яка "двома руками за", аби Ліонель повернувся у Каталонію. До того ж, близький друг аргентинця Луїс Суарес ненароком "анонсував" камбек Мессі у стан "синьо-гранатових". Добиваючи ситуацію, у Ліонеля виник ще один конфлікт у ПСЖ, через що він пішов з тренування. У одному з матчів фанати парижан освистали аргентинського футболіста
- До того ж, Мессі розглядав варіант з переїздом у МЛС, а саме у Інтер Маямі, за який виступає український центрбек Сергій Кривцов. 29 клубів американської ліги готові разом платити зарплатню Ліонелю, аби той перебрався у будь-який колектив МЛС.
- Одним із фантастичних варіантів залишається перехід аргентинця у Аль-Хілаль. Саудівський колектив уже запропонував Мессі угоду, в якій зазначено, що Ліонель отримуватиме в Аль-Хілалі понад 400 мільйонів євро в рік, що вдвічі більше, аніж Кріштіану Роналду.