Ліонель Мессі та Кіліан Мбаппе стали одиними з найвпливовіших людей 2023-го року. Разом із футболістами до сотні увійшли ще три спортсмена.

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На вершині світу

Аргентинський футболіст увійшов переліку "титанів". Текст-опис Ліонеля написав швейцарський тенісист Роджер Федере, який відзначив незмінну велич Мессі протягом багатьох років, чого так важко досягти, а потім зберегти. Тенісист відзначив, що на полі аргентинець поводить себе як чарівник, а його дії – витвір мистецтва.

Його усвідомлення та очікування майже за межами розуміння. Мессі може надихати майбутні покоління. Я можу тільки сподіватися, що ми зможемо побачити його унікальну творчість і артистизм трохи довше. Не моргайте занадто часто, коли Мессі грає на полі. Ви можете пропустити щось неймовірне від людини моменту,

– написав Роджер.

Щодо Кіліана Мбаппе, то він потрапив до номінації "інноваторів". Текст про французького таланта написала французька кориспондентка "The Times" Вів'єн Волт. Вона зазначила, новоспечений капітан збірної Франції не той, хто буде приховувати свої емоції. Журналістка відзначила, що Кіліан Мбаппе справжній лідер, який у фіналі ЧС до останнього вів свою команду до перемоги.

Він більше, ніж футбольний геній — він справжня казка з лахміття. Дитина, яка виросла в суворих передмістях Парижа, Мбаппе злетів до світової слави, вигравши Чемпіонат світу 2018 року лише у 19 років. Незважаючи на його неймовірну знаменитість, Мбаппе має три головні істини від своєї мами, які тримають його на землі: "Повага, скромність, прозорість". Він має реалістичний погляд на славу, і навіть у 19 років він знав, що вона може бути мінливою. Проте Кіліана ми ніколи не забудемо,

– написала Волт.

Також до переліку увійшли ще три світові зірки спорту. До списку "піонерів" потрапила Мікейла Шиффрін — американська гірськолижниця, дворазова олімпійська чемпіонка, шеститириразова чемпіонка світу, а також багаторазова переможниця етапів Кубку світу, яка входить в трійку найуспішніших жінок за кількістю перемог.

Разом із Кіліаном Мбаппе у номінацію "інноваторів" увійшла Іга Швьонтек — польська професійна тенісистка. Вона – триразова чемпіонка великого індивідуального розряду, яка також виграла Відкритий чемпіонат Франції у 2020 і 2022 роках і Відкритий чемпіонат США у 2022 році.

А от компанію Ліонелю Мессі у переліку "титанів" склав Патрік Лавон Махомес II — американський футболіст, квотербек, гравець Канзас Сіті Чіфс. Також він – Супербоулу. Махомес спочатку грав у бейсбол під час навчання в коледжі, а потім — в американський футбол у Техаському технічному університеті. За два роки він покинув бейсбол, щоб зосередитися виключно на футболі.