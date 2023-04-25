У парижан все без змін: Мбаппе підтримав Рамоса у конфлікті та випер з команди чемпіона світу
Джерело:L'Equipe
Леандро Паредес став жертвою "зірок роздягальні" ПСЖ. Аргентинець перший претендет на вихід зі стану французького гранда.
Леадно Паредес потрапить під кадрову літню чистку ПСЖ. Все через те, що чемпіон світу свого часу мав конфлікт з Серхіо Рамосом.
Варте уваги Накупили і хто зна що робити: Челсі планує розпродаж гравців, серед яких конкуренти Мудрика
Все досить радикально
Французький гранд планує влітку перебудувати свою команду та відправити кілька гравців у інші колективи. Це пов'язано не тільки з тим, що спортивний директор Луїш Кампуш хоче оновити команду, а й зобов'язанням розвантажити зарплатну відомість, щоб вписатися у фінансовий фейр-плей. До речі, Кампуш бажає бачити у "свіжому" складі ПСЖ гравця Шахтаря – бразильця Тете.
Леандро Паредес – став одним з тих футболістів, які сто відсотків покинуть парижан. Все через звичну для ПСЖ конфлікту ауру. Наразі аргентинець на правах оренди виступає за туринський Ювентус. Під час зустрічі "старої синьйори" і ПСЖ в рамках групового етапу Ліги чемпіонів на полі виникла суперечка між Паредесом та Серхіо Рамосом.
З того часу вважається, що Леандро не є бажана персона в роздягальні парижан. Навіть якщо іспанський центрбек, у якого закінчується контракт влітку, покине у ПСЖ, то Паредесу все ж не місце у складі французького гранда. Оскільки Кіліан Мбаппе був свідком конфлікту, а в суперечці авторитетний француз підтримав саме Рамоса.
Скандали ПСЖ
- У стані фрацузького гранда виник капітанський конфлікт. Преснель Кімбепе не був повідомлений, що замість нього віце-капітном команди став Кіліан Мбаппе. Також одного разу центрбек вирішив присоромити Маркіньйоса перед фанатами ПСЖ, продемонструвавши свої лідерські якості.
- Також головний тренер ПСЖ може потрапити у в'язницю. Крістоф Галтьє вляпався у расистський скандал.
- Не вчухають і суперечки навколо Ліонеля Мессі. Одного разу зірковому аргентинцю щось не сподобалося на підготовці до матчу парижан, тому він прийняв рішення піти з тренування. Також фанати столичного колектива на одному з матчів освистали Мессі.
- Проте і Кіліан Мбаппе не залишився недоторканим. Одного разу президент ПСЖ "насипав на горіхи" талановитому французу за те, що той сказав зайвого.