У парижан все без змін: Мбаппе підтримав Рамоса у конфлікті та випер з команди чемпіона світу

Леандро Паредес став жертвою "зірок роздягальні" ПСЖ. Аргентинець перший претендет на вихід зі стану французького гранда.

Леадно Паредес потрапить під кадрову літню чистку ПСЖ. Все через те, що чемпіон світу свого часу мав конфлікт з Серхіо Рамосом.

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Все досить радикально

Французький гранд планує влітку перебудувати свою команду та відправити кілька гравців у інші колективи. Це пов'язано не тільки з тим, що спортивний директор Луїш Кампуш хоче оновити команду, а й зобов'язанням розвантажити зарплатну відомість, щоб вписатися у фінансовий фейр-плей. До речі, Кампуш бажає бачити у "свіжому" складі ПСЖ гравця Шахтаря – бразильця Тете.

Леандро Паредес – став одним з тих футболістів, які сто відсотків покинуть парижан. Все через звичну для ПСЖ конфлікту ауру. Наразі аргентинець на правах оренди виступає за туринський Ювентус. Під час зустрічі "старої синьйори" і ПСЖ в рамках групового етапу Ліги чемпіонів на полі виникла суперечка між Паредесом та Серхіо Рамосом.

З того часу вважається, що Леандро не є бажана персона в роздягальні парижан. Навіть якщо іспанський центрбек, у якого закінчується контракт влітку, покине у ПСЖ, то Паредесу все ж не місце у складі французького гранда. Оскільки Кіліан Мбаппе був свідком конфлікту, а в суперечці авторитетний француз підтримав саме Рамоса.

До речі. Столичний колектив також готовий попрощатися з іншими своїми гравцями, які наразі виступають в орендах у інших клубах, такими як: Джорджинью Війналдум (Рома), Лейвін Курзава (Фулхем), Юліан Дракслер (Бенфіка) та Кейлор Навас (Ноттінгем Форест).

Скандали ПСЖ