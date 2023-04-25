Леадно Паредес потрапить під кадрову літню чистку ПСЖ. Все через те, що чемпіон світу свого часу мав конфлікт з Серхіо Рамосом.

Варте уваги Накупили і хто зна що робити: Челсі планує розпродаж гравців, серед яких конкуренти Мудрика

Все досить радикально

Французький гранд планує влітку перебудувати свою команду та відправити кілька гравців у інші колективи. Це пов'язано не тільки з тим, що спортивний директор Луїш Кампуш хоче оновити команду, а й зобов'язанням розвантажити зарплатну відомість, щоб вписатися у фінансовий фейр-плей. До речі, Кампуш бажає бачити у "свіжому" складі ПСЖ гравця Шахтаря – бразильця Тете.

Леандро Паредес – став одним з тих футболістів, які сто відсотків покинуть парижан. Все через звичну для ПСЖ конфлікту ауру. Наразі аргентинець на правах оренди виступає за туринський Ювентус. Під час зустрічі "старої синьйори" і ПСЖ в рамках групового етапу Ліги чемпіонів на полі виникла суперечка між Паредесом та Серхіо Рамосом.

З того часу вважається, що Леандро не є бажана персона в роздягальні парижан. Навіть якщо іспанський центрбек, у якого закінчується контракт влітку, покине у ПСЖ, то Паредесу все ж не місце у складі французького гранда. Оскільки Кіліан Мбаппе був свідком конфлікту, а в суперечці авторитетний француз підтримав саме Рамоса.

До речі. Столичний колектив також готовий попрощатися з іншими своїми гравцями, які наразі виступають в орендах у інших клубах, такими як: Джорджинью Війналдум (Рома), Лейвін Курзава (Фулхем), Юліан Дракслер (Бенфіка) та Кейлор Навас (Ноттінгем Форест).

Скандали ПСЖ