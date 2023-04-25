Леадно Паредес потрапить під кадрову літню чистку ПСЖ. Все через те, що чемпіон світу свого часу мав конфлікт з Серхіо Рамосом.
Варте уваги Накупили і хто зна що робити: Челсі планує розпродаж гравців, серед яких конкуренти Мудрика
Все досить радикально
Французький гранд планує влітку перебудувати свою команду та відправити кілька гравців у інші колективи. Це пов'язано не тільки з тим, що спортивний директор Луїш Кампуш хоче оновити команду, а й зобов'язанням розвантажити зарплатну відомість, щоб вписатися у фінансовий фейр-плей. До речі, Кампуш бажає бачити у "свіжому" складі ПСЖ гравця Шахтаря – бразильця Тете.
Леандро Паредес – став одним з тих футболістів, які сто відсотків покинуть парижан. Все через звичну для ПСЖ конфлікту ауру. Наразі аргентинець на правах оренди виступає за туринський Ювентус. Під час зустрічі "старої синьйори" і ПСЖ в рамках групового етапу Ліги чемпіонів на полі виникла суперечка між Паредесом та Серхіо Рамосом.
З того часу вважається, що Леандро не є бажана персона в роздягальні парижан. Навіть якщо іспанський центрбек, у якого закінчується контракт влітку, покине у ПСЖ, то Паредесу все ж не місце у складі французького гранда. Оскільки Кіліан Мбаппе був свідком конфлікту, а в суперечці авторитетний француз підтримав саме Рамоса.
Скандали ПСЖ
- У стані фрацузького гранда виник капітанський конфлікт. Преснель Кімбепе не був повідомлений, що замість нього віце-капітном команди став Кіліан Мбаппе. Також одного разу центрбек вирішив присоромити Маркіньйоса перед фанатами ПСЖ, продемонструвавши свої лідерські якості.
- Також головний тренер ПСЖ може потрапити у в'язницю. Крістоф Галтьє вляпався у расистський скандал.
- Не вчухають і суперечки навколо Ліонеля Мессі. Одного разу зірковому аргентинцю щось не сподобалося на підготовці до матчу парижан, тому він прийняв рішення піти з тренування. Також фанати столичного колектива на одному з матчів освистали Мессі.
- Проте і Кіліан Мбаппе не залишився недоторканим. Одного разу президент ПСЖ "насипав на горіхи" талановитому французу за те, що той сказав зайвого.