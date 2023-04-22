"Аристократи" планують влітку попрощатися з 8 своїми футболістами. Лондонці не бажають, аби новий коуч зіткнувся з тією ж проблемою, що і Грем Поттер.

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Кадрова чистка

Столичний колектив має намір продати Крістіана Пулішіча, Хакіма Зієша, Каліду Кулібалі, Рубена Лофтуса-Чіка, Конора Галлахера, Ромелу Лукаку, П'єра-Емеріка Обамеянга, який марить поверненням у Барселону, та Мейсона Маунта, в якому зацікавлені Ліверпуль, Манчестер Юнайтед та Ньюкасл. Також Челсі хотів би провести трансфери гравців до 30-го червня, щоб ці продажі можна було включити у фінансову звітність на 2022-2023 роки.

Все через те, що керівництву "пенсіонерів" необхідно розвантажити зарплатну відомість та привести в норму баланс після того, як вони витратили близько 600 мільйонів євро на гравців. Челсі прагне продати декількох виконавців до передсезонної підготовки, щоб переконатися, що новий наставник "аристократів" не зіткнеться з тими ж проблемами, що були у Грема Поттера з великою кількістю гравців в обоймі.

До речі. У Челсі на стільки багато футболістів, що новачки команди, а зокрема і Михайло Мудрик, повинні були перевдягатися у коридорі, оскільки в роздягальні не вистачало місця.

Боси столичного колектива уже почали проводити перемовини щодо трансферів футболіст у певні клуби. Та от команди, які будуть готові придбати гравців Челсі усвідомлюють, що "аристократи" бажають позбутися виконавців якнайшвидше, а тому можуть використовувати це як важіль впливу на ціну гравців, оскільки кінцевий термін наближається.