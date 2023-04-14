Бразильський вінгер, який на правах оренди виступає за Лестер, зацікавив ПСЖ. Проте Тете віддає перевагу Англійській Прем'єр-лізі.
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Технічний секретар французького гранда Луїш Кампуш – великий шанувальник таланту Тете. Португальський функціонер залишився під враженнями від виступів бразильця, коли той ще виступав у футболці французького Ліона. Кампуш надіється влітку перезапустити кризовий проєкт ПСЖ, а трансфер Тете може йому в цьому допомогти.
Проте бразилець, який до кінця 2023-го року належить донецькому Шахтарю, надає перевагу Англії. Якщо Лестер, за який бразилець забив 1 гол у 9-и матчах, залишиться в елітному дивізіоні "Туманного Альбіона", то Тете хотів би підписати з ними повноцінний контракт. А якщо ж "лиси" не зможуть зберегти прописку, то бразилець готовий відправитися у іншу команду АПЛ. Раніше у послугах Тете були зацікавлені Челсі, Тоттенхем та Евертон.
Бразилець у донецькому Шахтарі
- У 2019-му році бразилець приєднався до українського колективу з Греміо за 15 мільйонів євро.
- За "гірників" Тете провів 75 поєдинків, в яких відзначився 25 разів.
- Через початок війни Росії проти України, бразилець скористався спеціальним дозволом ФІФА на перехід у іншу команду. Тете дуже хотів повністю завершити угоду з Шахтарем, але не знайшлось жодного претендента, хто був готовий викупити його контракт.