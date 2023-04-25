Леадно Паредес попадет в кадровую летнюю чистку ПСЖ. Все потому, что чемпион мира в свое время имел конфликт с Серхио Рамосом.
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Все достаточно радикально
Французский гранд планирует летом перестроить свою команду и отправить несколько игроков в другие коллективы. Это связано не только с тем, что спортивный директор Луиш Кампуш хочет обновить команду, но и обязательство разгрузить зарплатную ведомость, чтобы вписаться в финансовый фэйр-плей. Кстати говоря, Кампуш желает видеть в "свежем" составе ПСЖ игрока Шахтера – бразильца Тете.
Леандро Паредес – стал одним из тех футболистов, которые сто процентов покинут парижан. Все из-за привычной для ПСЖ конфликта ауры. Аргентинец на правах аренды выступает за туринский Ювентус. Во время встречи "старой синьоры" и ПСЖ в рамках группового этапа Лиги чемпионов на поле возник спор между Паредесом и Серхио Рамосом.
С тех пор считается, что Леандро не есть желанная персона в раздевалке парижан. Даже если испанский центрбек, у которого истекает контракт летом, покинет у ПСЖ, то Паредесу все же не место в составе французского гранда. Поскольку Килиан Мбаппе был свидетелем конфликта, а в споре авторитетный француз поддержал Рамоса.
Скандалы ПСЖ
- В состоянии фрацузского гранда возник капитанский конфликт. Преснель Кимбепе не был сообщен, что вместо него вице-капитной команды стал Килиан Мбаппе. Также однажды центрбек решил пристыдить Маркиньоса перед фанатами ПСЖ, продемонстрировав свои лидерские качества
- Также главный тренер ПСЖ может попасть в тюрьму. Кристоф Галтье вляпался в расистский скандал.
- Не утихают и споры вокруг Лионеля Месси. Однажды звездному аргентинцу что-то не понравилось на подготовке к матчу парижан, поэтому он принял решение уйти с тренировки. Также фанаты столичного коллектива на одном из матчей освистали Месси.
- Однако и Килиан Мбаппе не остался нетронутым. Однажды президент ПСЖ "насыпал на орехи" талантливому французу за то, что тот сказал лишнего.