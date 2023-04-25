Леадно Паредес попадет в кадровую летнюю чистку ПСЖ. Все потому, что чемпион мира в свое время имел конфликт с Серхио Рамосом.

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Все достаточно радикально

Французский гранд планирует летом перестроить свою команду и отправить несколько игроков в другие коллективы. Это связано не только с тем, что спортивный директор Луиш Кампуш хочет обновить команду, но и обязательство разгрузить зарплатную ведомость, чтобы вписаться в финансовый фэйр-плей. Кстати говоря, Кампуш желает видеть в "свежем" составе ПСЖ игрока Шахтера – бразильца Тете.

Леандро Паредес – стал одним из тех футболистов, которые сто процентов покинут парижан. Все из-за привычной для ПСЖ конфликта ауры. Аргентинец на правах аренды выступает за туринский Ювентус. Во время встречи "старой синьоры" и ПСЖ в рамках группового этапа Лиги чемпионов на поле возник спор между Паредесом и Серхио Рамосом.

С тех пор считается, что Леандро не есть желанная персона в раздевалке парижан. Даже если испанский центрбек, у которого истекает контракт летом, покинет у ПСЖ, то Паредесу все же не место в составе французского гранда. Поскольку Килиан Мбаппе был свидетелем конфликта, а в споре авторитетный француз поддержал Рамоса.

Кстати говоря. Столичный коллектив также готов попрощаться с другими своими игроками, выступающими в настоящее время в арендах в других клубах, такими как: Джорджинью Вийналдум (Рома), Лейвин Курзава (Фулхэм), Юлиан Дракслер (Бенфика) и Кейлор Навас (Ноттингем Форест).

Скандалы ПСЖ