Перший віце-капітан ПСЖ Преснель Кімбепе обурений, що його роль віддали Кіліану Мбаппе. Захисник про це навіть не був попереджений.

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Безперечним капітаном столичного клубу є Маркіньйос. Його першим замісником було назначено Преснеля Кімбепе, а другим Марко Вератті. На матчі кубка Франції проти Пе-Де-Каселля усі троє вище названі були відсутні. Як здавалось, це і стало причиною появи капітанської пов'язки на руці Кіліана Мбаппе, який у тому матчі оформив пента-трик.

Та от головний тренер ПСЖ Крістоф Гальтьє заявив, що нападник став першим віце-капітаном команди ще влітку. Таке рішення потайки засмутило тепер колишнього першого замісника капітана Кімбепе. Футболіст свою образу вилив у текст на своїй сторінці у інстаграм.

За останні кілька годин я багато чув і читав про себе. Тому хочу прояснити ситуацію, щоб уникнути подальшого поширення неправдивої інформації з цього приводу. Мене не повідомили про це рішення, це повна брехня, що я знав… Втім, я завжди поважатиму рішення клубу,

– написав захисник.

Чорна полоса Кімбепе у ПСЖ

Захисник страждає від постійних травм.

Фанати критикують гравця через бажання покинути столичний клуб, яке живе на рівні чуток.

Тепер ще один ніж у спину – таємно відібране звання віце-капітана.



